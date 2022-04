von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: FC Hilzingen – SV Deggenhausertal 2:0 (0:0). – Von Anfang an war der FC Hilzingen die spielbestimmende Mannschaft. Schon in der fünften Spielminute war die Führung nahe, als Florian Obert per Kopfball knapp an Torwart Bentele scheiterte. Das Spiel ging in eine Richtung weiter und so schoss Florian Bschorr in der 16. Minute volley nach einer Flanke knapp übers Tor.

SV Deggenhausertal rückt noch tiefer in die Defensive

In der 32. und 40. Spielminute hatte Florian Obert zwei Riesenchancen, um die längst überfällige Führung perfekt zu machen. In der 40. Minute verpasste er nach einem guten Schuss von Michael Auer aus 16 Metern per Abpraller aufs leere Tor. Nach der Halbzeit hatte der SV Deggenhausertal eine noch defensivere Grundordnung und so war es für den FC Hilzingen stellenweise schwer, das letzte Drittel zu finden. In dieser Phase des Spiels hatte die Heimmannschaft zu viele Fehler im Aufbauspiel, sodass sie die klare Spielkontrolle vermissen ließ.

Nach dem ersten Treffer platzt der Knoten bei Hilzingen

In der 70. Spielminute war es nun soweit, durch ein Solo über links außen konnte sich Frank Stark durchsetzen und erzielte das hochverdiente 1:0 für den FC Hilzingen. Nun war den Knoten geplatzt, vor allem durch Florian Bschorr, Maximilian Jeckl und Frank Stark übernahm der FC Hilzingen die Spielkontrolle und der SV Deggenhausertal hatte kaum noch Ballaktionen.

Auch die Defensivleistung des FC Hilzingen ist hervorzuheben, denn der SV hatte im gesamten Spiel keine nennenswerte Torchance. In der 75. Spielminute wurde das Spiel durch Luca-Andre Talhoff entschieden, der nach Vorlage von Frank Stark nur noch einschieben musste. Danach hat der FC Hilzingen mit viel Ballbesitz die Punkte ungefährdet gesichert.

Hilzingen geht verdient mit drei Punkten vom Platz

Insgesamt war der verdiente Sieg des FC Hilzingen durch eine gute Defensivleistung und individueller Klasse im Offensivspiel nie ernsthaft gefährdet. So bleiben die Punkte aus diesem Bezirksligaspiel im Inpotron Sportpark.

Tore: 1:0 (70.) Stark, 2:0 (75.) Talhoff. – Z: 200. – SR: Barisic

