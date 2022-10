von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: FC Bodman-Ludwigshafen – FC Hilzingen 2:2 (0:1). – Ein Paukenschlag bereits nach zwei Minuten: Nach einem langen Ball der Gäste gingen Bohnenstengel und der herausgeeilte Torhüter Heiser fast gleichzeitig zum Ball. Der Angreifer war einen Tick früher an der Kugel und beide prallten dann mit den Köpfen zusammen.

Rot für Torhüter nach Notbremse

Schiedsrichter Litterst entschied auf Notbremse und schickte den Torhüter mit Rot vom Feld. Den Freistoß parierte der als Keeper eingewechselte Schuster sicher. Die Gäste nutzten den Schock bei der Heimelf und bemühten sich, Druck auszuüben. In der elften Minute wurde Endres in aussichtsreicher Position freigespielt, konnte sich aber nicht zwischen Schuss und Flanke entscheiden. Der FC Bodman-Ludwigshafen stand natürlich nun tiefer, setzte mit schnellem Umschalten aber immer wieder Nadelstiche.

Hilzingen geht verdient in Führung

Die zu diesem Zeitpunkt verdiente Führung für die Gäste erzielte Jeckl in der 20. Minute per Kopf nach einer Ecke. Bis zur Pause tat sich vor den Toren ansonsten nicht viel. Trotz Rückstand und Unterzahl kam der Gastgeber hoch motiviert und mit viel Schwung aus den Kabinen. In der 49. Minute nahm Wohlfahrt eine kurz abgewehrte Schaal-Flanke am Strafraum volley, verfehlte das Tor aber knapp.

Strafstoß bringt Ausgleich für Bodman-Ludwigshafen

Zwei Minuten später sprang einem Gästeverteidiger die Kugel beim Abwehrversuch an die Hand. Den Strafstoß verwandelte Demir sicher. Nun bestimmte die Heimelf die Partie, während die Gäste-Defensive immer mehr ins Schwimmen geriet. Zwei Minuten nach dem Ausgleich blockte Wohlfahrt einen Befreiungsschlag und verzog seinen Abschluss nur knapp am langen Eck vorbei.

Nach Traumpass 2:1 für Bodman-Ludwigshafen

Der FC Bodman-Ludwigshafen sorgte immer wieder vor Gefahr vor dem Gästetor, doch sprang dabei nichts Zählbares heraus. Bis 20 Minuten vor dem Ende:

Ehmann spielte einen Traumpass aus der eigenen Hälfte auf Demir. Dieser nahm die Kugel perfekt mit, umspielte den Torhüter und schob ein. In der 79. Minute hatten dann die Gäste den Torjubel schon auf den Lippen, aber auch aus kurzer Distanz gelang es nicht, den Ball über die Linie zu bringen.

Hilzingen drängt auf den Ausgleich

Nun erst drängten die Gäste auf den Ausgleich, aber die Abwehr der Gastgeber konnte weitere Großchancen verhindern. Drei Minuten vor dem Ende eroberte Merk tief in der eigenen Hälfte den Ball und setzte zum Lauf über das ganze Feld an.

Seinen Pass in den Strafraum brachte Keller aber nicht am herausgeeilten Torhüter Renner vorbei.

In 89. Minute fällt dann doch noch das 2:2

In der 89. Minute fiel doch noch der Ausgleich, wieder nach einem Eckball. Die Abwehr konnte nicht weit genug klären und der Volleyschuss von Krippents landete im langen Eck. Glück für den FC Hilzingen, der mit zwei Toren nach Eckbällen einen Punkt rettete, gegen eine Heimelf, die trotz 90-minütiger Unterzahl in der zweiten Hälfte das bessere Team war.

Tore: 0:1 (20.) Jeckl, 1:1 (51., ET) Demir, 2:1 (70.) Demir, 2:2 (89.) Krippents. – SR: Litterst (Bohlingen). – Z: 120.

Videos, Storys und Infos zur Bezirksliga Bodensee finden Sie hier: