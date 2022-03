von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: SV Deggenhausertal – SG Reichenau/R.-Waldsiedlung 3:0 (1:0). – Im ersten Durchgang bemühten sich beide Teams Struktur in ihr Spiel zu bekommen, wobei nennenswerte Torszenen die Ausnahme blieben.

Reichenau zunächst besser im Spiel

Reichenau kam zunächst etwas besser ins Spiel, konnte aber aus den leichten Feldvorteilen kein Kapital schlagen. Bei der besten Gästechance in der 17. Minute war SV-Deggenhausertal-Keeper Erik Mutter auf dem Posten. In der 35. Minute spielte Marius Gaupp seine Schnelligkeit aus und schob den Ball am herausstürzenden Torhüter vorbei zum 1:0 in die Maschen. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause.

Deggenhausertal Führung aus

Die Platzherren starteten mit viel Schwung in die zweite Halbzeit und hatten prompt zwei gute Gelegenheiten. Auf der anderen Seite strich ein Reichenauer Kopfball nur knapp über den Querbalken. In der 54. Minute konnte ein Kopfball von Tobias Linsenboll noch auf der Linie geklärt werden. Die anschließenden Ecke nutzte der aufgerückte Endres mit einem wuchtigen Kopfball zum 2:0.

Nico Schiller sorgt für die Vorentscheidung

Ein Konter nur fünf Minuten später führte durch Nico Schiller zur Vorentscheidung. Die Gäste steckten trotz des klaren Rückstandes nicht auf und drängten in der Schlussphase auf eine Ergebnisverbesserung. Die beste Chance hatte Lukas Gasser in der 70. Minute, dessen Kopfball Erik Mutter gerade noch über die Latte lenken konnte. Am Ende stand ein verdienter Heimsieg, der vielleicht um ein Tor zu hoch ausfiel.

Tore: 1:0 (35.) Gaupp, 2:0 (55.) Endres, 3:0 (60.) Schiller. – SR: Mathis Niklas. – Z: 100.

