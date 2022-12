Dass Alessandro Fiore Tapia einer der begehrtesten Spieler der Fußball-Bezirksliga Bodensee ist, wurde gerade in den vergangenen Tagen noch einmal sehr deutlich. In den sozialen Medien wurde heiß diskutiert, denn die regionale Fußball-Szene am Bodensee hat sich die Frage gestellt: Verlässt der 25 Jahre alte Offensivspieler aus Radolfzell den Spitzenreiter FC Öhningen-Gaienhofen, um sich dem ersten Verfolger im Aufstiegsrennen, ESV Südstern Singen, anzuschließen?

Es wäre ein Wechsel, der die Ausgangssituation in Sachen Meisterschaftskampf maßgeblich beeinflussen würde. Schließlich schoss Fiore Tapia nicht nur 50 Tore in der vergangenen Saison, sondern lieferte dazu angeblich um die 60 Vorlagen. Auch in dieser Spielzeit zählt der Angreifer, der in der Jugend unter anderem für den SC Freiburg und den FC Schalke 04 spielte, zu den besten Kickern der Bezirksliga: 18 Treffer netzte er in der Hinrunde, obwohl er in drei der 16 Partien nicht einmal auf dem Platz stand.

Höri-Klub mit Stellungnahme in den sozialen Medien

Beim ESV Südstern Singen, der das Interesse an dem Topspieler nicht leugnete, war man am Montagmittag optimistisch, sich mit dem Höri-Klub einig zu werden. Doch nun hat der Bezirksliga-Spitzenreiter in den sozialen Medien eine Stellungnahme veröffentlicht. „Der FC Öhningen-Gaienhofen wird den Spieler nicht abgeben und keine Freigabe erteilen“, schreibt der Klub.