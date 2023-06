Fußball 23. Juni 2023, 11:48 Uhr

Der ESV Südstern Singen steht in der Relegation gegen den FV Möhringen unter Zugzwang

Für den ESV Südstern Singen steht das Rückspiel um den Aufstieg in die Landesliga an. Der Bezirksliga-Zweite vom Bodensee muss gewinnen. Das Hinspiel ging mit 2:1 an den FV Möhringen.