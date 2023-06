Fußball-Bezirksliga: FC Bodman-Ludiwgshafen – 1. FC Rielasingen-Arlen II 6:3 (3:3). – In einem spektakulären Spiel sicherte sich der FC Bodman-Ludwigshafen endgültig den Klassenerhalt. Schon in der fünften Minute vertändelten die Gäste in der Abwehr den Ball an Burmeister. Dieser lief alleine auf den Torhüter zu und sorgte eiskalt für die frühe Führung. Die Heimelf brachte durch hohes Pressing den Gast immer wieder in Verlegenheit und kam so immer wieder zu Tormöglichkeiten. Torhüter Trojan klärte zweimal gegen Alhelal und auch einen Abschluss von Becker parierte er. Nach einer starken Parade bei einem Freistoß von Blessing gab es Eckball. Dieser wurde zunächst geklärt, aber Schaal brachte den Ball noch mal vors Tor und Burmeister drückte ihn über die Linie. Nur zwei Minuten später ein toller Spielzug der Heimelf aus der eigenen Defensive heraus. Am Ende war Schaal links freigespielt und seine scharfe Hereingabe vollendete erneut Burmeister, der somit einen lupenreinen Hattrick schaffte.

Lupenreiner Hattrick von Burmeister, aber Rielasingen-Arlen II gleicht aus

Doch nur unwesentlich später hatte die Oberliga-Reserve im Mittelfeld viel Platz und nutzte diesen gut aus. Ernst wurde halblinks freigespielt und ließ Torhüter Tkacz keine Chance. Nun war vom Druck der Gastgeber nichts mehr zu sehen. Immer wieder hatten die Gäste im Mittelfeld sehr viel Platz und konnten mit Tempo in die Spitze spielen. Diese Freiheiten wurden gut ausgenutzt, sodass die Folge ein Doppelschlag und damit der Ausgleich noch vor der Pause war. Sowohl Topal wie auch Pierro waren plötzlich völlig frei vor Torhüter Tkacz gestanden.

Früher Bodmaner Treffer nach dem Wechsel

Aber nach Seitenwechsel traf die Heimelf erneut mit dem ersten Abschluss. Wieder hatte sie den Gegner früh unter Druck gesetzt. Über Alhelal kam der Ball zu Becker, der ihn aus 25 Metern unhaltbar unter die Latte donnerte. Diesmal blieb der FC Bodman-Ludwigshafen dran und die Gäste kamen in der zweiten Halbzeit zu keiner echten Torchance mehr. Drei Minuten nach der Führung köpfte Brackmeyer einen Freistoß auf die Latte. Doch nur weitere sechs Minuten waren vergangen, als ein Freistoß von Blessing an die Latte knallte und vor dem Tor wieder herunterfiel. Brackmeyer stieg am höchsten und köpfte ein. Die endgültige Entscheidung in der 77. Minute. Becker spielte Koch an und dieser traf von halbrechts ins lange Eck. Danach tat sich nicht mehr viel auf dem Platz bis zum Schlusspfiff des guten Schiedsrichters. Bis auf 25 Minuten in der ersten Halbzeit, in denen die Gäste bewiesen, dass sie Fußball spielen können und Moral besitzen, war der FC Bodman-Ludwigshafen das dominierende Team und gewann verdient.

Tore: 1:0 (5.) Burmeister, 2:0 (20.) Burmeister, 3:0 (22.) Burmeister, 3:1 (25.) Ernst, 3:2 (43.) Topal, 3:3 (45.) Pierro, 4:3 (54.) Becker, 5:3 (63.) Brackmeyer, 6:3 (77.) Koch. – SR: Bühner (Deggenhausertal). – Z: 150.

