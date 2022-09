von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: FC Bodman-Ludwigshafen – SC Pfullendorf II 5:1 (3:0). – Der FC Bodman-Ludwigshafen erwischte im heimischen Gröblen einen Traumstart. Bereits in der dritten Minute verwertete Demir einen verunglückten 16-Meter-Schuss von Wohlfahrt aus fünf Metern in den Winkel. Vier Minuten später kombinierte sich der Gastgeber super durch den Strafraum und Demir hatte keine Mühe, den Pass von Wohlfahrt aus fünf Metern zum 2:0 zu vollstrecken.

Bodman-Ludwigshafen erwischt Traumstart

Danach versuchte die junge, spielstarke Elf aus dem Linzgau ins Spiel zurückzukommen, richtig gefährlich wurde es für den FC Bolu aber nie. Im Gegenteil: Die Gastgeber hatten durch Demir nochmals zwei Riesenchancen. Doch einmal streifte der Ball knapp am langen Pfosten vorbei und einmal war Torhüter Gassner auf der Hut. Mit dem Halbzeitpfiff des sehr gut leitenden Schiedsrichter Lorenz erhöhten die Gastgeber nach einem Doppelpass mit Demir dann sogar auf 3:0 durch Prevejsek.

Doppelschlag führt zum 4:0 und 5:0

Gleich nach der Pause hatte der SC Pfullendorf eine gute Chance zum 1:3, doch der Schuss aus zehn Metern ging übers Tor. Mit dem Doppelschlag zum 4:0 und 5:0 in der 58. und 59. Minute war die Partie entschieden. Erst verstolperte ein Verteidiger der Linzgauer einen Ball im Strafraum, den Demir zum 4:0 einschoss, und eine Minute später vollendete Demir einen Zuckerpass von Merk flach zum 5:0. Schuster verzog nach 80 Minuten nach Hackenvorlage von Schubert knapp am Pfosten vorbei, bevor Brecht fünf Minuten vor Schluss den verdienten Ehrentreffer für die Oberliga-Reserve erzielte. Ein verdienter Sieg der Gastgeber in einem jederzeit fairen Spiel!

Tore: 1:0 (3.) Demir, 2:0 (7.) Demir, 3:0 (45.) Prevejsek, 4:0 (58.) Demir, 5:0 (59.) Demir, 5:1 (85.) Brecht. – SR: Lorenz (Überlingen). – Z: 200.

