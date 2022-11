von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: FC RW Salem – ESV Südstern Singen 5:1 (2:1). – In einer äußerst ansehnlichen Bezirksliga-Spitzenbegegnung ging auf tiefem, schwer bespielbarem Geläuf Salem bereits nach 200 Sekunden glücklich in Führung. Nach Vorarbeit von Reiser gelang Pasquale per abgefälschtem Lupfer das unhaltbare 1:0.

Reiser erhöht nach 23 Minuten auf 2:0

Mittels eines Konters und gut getimter Flanke von Beck erhöhte Reiser durch einen wiederum unhaltbaren Kopfball in der 23. Minute sogar auf 2:0. Danach schaltete Singen einen Gang höher und Rot-Weiß Keeper Schraivogel musste wiederholt gegen Turan und Plavci sein Können unter Beweis stellen. So war der gut heraus gespielte 2:1 Anschlusstreffer in der 38. Minute durch Galic auch durchaus verdient.

Salem bleibt in zweiter Halbzeit spielbestimmend

Nach Wiederanpfiff waren die Rot-Weißen auf einem weiterhin hohen Niveau die spielbestimmende Mannschaft. So erzielte Su nach einem wahren Scheibenschießen aufs ESV Tor in der 66. Minute das 3:1. Danach begannen die Cakiqi-Spiele. In der 77. Minute hämmerte er zentral aus 18 Metern das Spielgerät zum 4:1 in die Maschen. Acht Minuten später überlupfte er den herauseilendenden Gäste-Goaly Haziri nach einem katastrophalen Abwehrfehler zum verdienten 5:1 Endstand und belohnte sich so mit der besten Saisonleistung der Einheimischen.

Tore: 1:0 (4.) Pasquale, 2:0 (23.) Reiser, 2:1 (38.) Xani, 3:1 (66.) Su, 4:1 (77.) Cakiqi, 5:1 (85.) Cakiqi. – SR: Mildenberger. – Z: 280.

