Fußball-Bezirksliga: FC Kluftern – BC Konstanz-Egg 1:3 (0:1). – Das Spiel startete relativ ruhig und ohne große Torchancen. Beide Mannschaften tasteten sich im Mittelfeld ab und kamen hier und da zu weniger gefährlichen Szenen in Richtung gegnerischem Tor.

Führung der Gäste in der ersten Halbzeit

In der 22. Minute kamen die Hausherren aus Kluftern dann zur ersten gefährlichen Chance, bei der Johannes Beier zum Eins-gegen-eins gegen den Torhüter durchkommt, welcher den Ball aber stark pariert. Die Gäste kamen anschließend in der 34. Minute vors Klufterner Tor. Dabei traf Robin Naschwitz den Ball so, dass dieser vom Verteidiger abgefälscht wurde und anschließend zum 1:0 ins Eck kullerte. Für den Klufterner Torhüter war dieser Ball nicht haltbar.

Ausgleichschance für die Klufterner

In der 45. Minute kann der FCK dann durch einen Kopfball von Schmollinger den Ausgleich machen, jedoch stand dieser zuvor im Abseits. Damit ging es mit dem Spielstand 0:1 in die Pause. Nach der Pause kamen beide Mannschaften zu mehreren Chancen, jedoch keine davon zwingend genug, um für Zählbares zu sorgen.

Kluftern trifft, Konstanz-Egg antwortet

In der 60. Minute kann Fernando Imperatore dann nach einem missglückten Klärungsversuch mit einem Linksschuss ins linke Eck den Ausgleich erzielen. Nach dem Ausgleich drückten die Gäste aus Konstanz auf die erneute Führung und trafen in der 73. Minute per Kopfball am langen Pfosten durch Challal.

Konter führt zum Strafstoß

Im folgenden Spielverlauf warfen die Klufterner dann alles nach vorne und liefen letztlich in der 85. Minute in einen Konter, der nach einem ungeschickten Zweikampf in einem Strafstoß resultierte. Naschwitz schoss diesen souverän links ein. Damit endet das Spiel mit 3:1 für den Gast aus Konstanz.

Tore: 0:1 (34.) Naschwitz, 1:1 (60.) Imperatore, 1:2 (73.) Challal, 1:3 (85./FE) Naschwitz. – SR: Braukmann (Leutkirch.) – Z: 180.

