von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: TSV Aach-Linz – Spfrde Owingen-Billafingen 6:0 (5:0). – Schon zu Beginn signalisierte die Heimelf, dass die drei Punkte zuhause bleiben. So entwickelte sich eine einseitige Partie.

Zur Pause steht es schon 5:0

Nach vier Minuten kam Marcel Bücheler nach einer starken Finte zum Abschluss und erzielte die 1:0-Führung. In der siebten Minute erhöhte Erik Dukart nach einer schönen Flanke von links auf 2:0. Die nächsten Treffer ließen nicht lange auf sich warten. In der 29. Minute erhöhte Marcel Bücheler auf 3:0, nach einem Abpraller des Torhüters. Nach starker Spielkombination der Aach-Linzer Offensive erhöhte Daniel Lohr nach Vorlage von Dukart in der 39. Minute auf das 4:0. In der 43. Minute machte Lohr den Doppelpack perfekt und erzielte das hochverdiente 5:0.

Nach dem Wechsel verflacht die Partie

In der zweiten Halbzeit verflachte die Partie ein wenig. Owingen gelang fast der Ehrentreffer, doch Sutera traf nur das Aluminium. In der 71. Minute sorgte der eingewechselte Hegner nach Vorlage von Raabe für das 6:0 und den Endstand.

Tore: 1:0 (4.) Bücheler, 2:0 (7.) Dukart, 3:0 (29.) Bücheler, 4:0 (39.) Lohr, 5:0 (43.) Lohr, 6:0 (71.) Hegner. – SR: Schaffart.

