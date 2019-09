von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: CFE Independiente Singen – Türkischer SV Konstanz 1:1 (0:0). – In einer umkämpften Partie konnte in den ersten 45 Minuten keine der beiden Mannschaften ihre Offensivbemühungen in ein Tor ummünzen. Nur kurz nach Wiederanpfiff sorgte Independiente-Torjäger Marcel Simsek in der 52. Minute für den ersten Treffer der Partie.

Eine knappe Viertelstunde stand es 1:0, ehe ein von Maximilian Bienger verwandelter Elfmeter den Ausgleich besorgte. Tore fielen in den letzten Minuten nicht mehr und so endete die Partie zwischen dem CFE Independiente Singen und dem Türkischen SV Konstanz mit einem 1:1-Unentschieden.

Tore: 1:0 (52.) Simsek, 1:1 (67.) Bienger. – SR: Renner (Messkirch). – Z: 250.

