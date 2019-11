von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: TSV Konstanz – SV Deggenhausertal 3:0 (1:0). Der TSV Konstanz hatte gegen einen tiefstehenden Gegner in der 14. Minute die Chance durch Maximilian Bienger, doch der Angreifer der Gastgeber schoss freistehend über das Tor des SV Deggenhausertal. Besser machte es in der 28. Minute Monday Egbo, der die Konstanzer mit einem sehenswerten Kopfball zum 1:0 erlöste.

Video: Jürgen Rössler

Zwei Minuten später hatte der Türkische SV erneut eine gute Chance, doch dieses Mal ließ Monday Egbo die Gelegenheit aus. Nach der Pause spielte nur noch eine Mannschaft: der TSV Konstanz. Beim zweiten Treffer glänzte Torschütze Monday Egbo dann als Vorbereiter. Er passte auf Fabian Möhrle und der lupfte den Ball zum 2:0 ins Gästetor.

Video: Jürgen Rössler

Danach stürmten die Gastgeber und erspielten sich eine Chance nach der anderen. In der 62. Minute vergab Maher Sulaiman freistehend vor dem Tor, ehe wiederum Monday Egbo in der 86. Minute durch ein Solo auf 3:0 erhöhte. Dabei blieb es bis zum Schluss. Dank dieses verdienten Sieges hat der TSV Konstanz die Tabellenführung in der Bezirksliga übernommen.

Video: Jürgen Rössler

Tore: 1:0 (28.) Egbo, 2:0 (46.) Möhrle, 3:0 (86.) Egbo.– SR: Marcel Heinemann.– Z: 150.

Video: Jürgen Rössler

Video: Jürgen Rössler

Alles zur Bezirksliga Bodensee gibt es hier