von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: FC RW Salem – SG Reichenau/R.-W. 2:1 (1:1). – Die ersten Minuten passierte nicht viel, wobei sich die Reichenauer gegen nervöse Gastgeber Vorteile erspielten und in der 8. Minute durch David Blum die erste Chance hatten. In der 13. Minute nutzte wieder David Blum eine Unachtsamkeit in der FC-Abwehr eiskalt zum 0:1.

Salem wird stärker

Die Salemer wurden nun stärker und hätten fast im Gegenzug den Ausgleich erzielt. In der 18. Minute fiel dann das 1:1. Sören Reisers scharfe Flanke erreichte Pasquale Sabino. Seinen Kopfball parierte der gute SG-Torhüter Rentschler mit einem Reflex, gegen Sabinos Nachschuss war er jedoch machtlos. In der Folge hatten die Platzherren leichte Vorteile und einige Torchancen.

Partie verflacht nach der Pause

Nach der Pause verflachte die Partie, Salem hatte jedoch immer wieder Gelegenheiten. In der 75. Minute schloss Pasquale eine Ballstafette zur Führung ab. Reichenau mobilisierte nun die letzen Kräfte, kam trotz Überzahl aber zu keiner Chance mehr. (ja)

Tore: 0:1 (13.) D. Blum, 1:1 (18.) Sabino, 2:1 (75.) Sabino. – SR: Gumz (Rielasingen). – Z: 110. – Bes. Vork.: Rot (78.) für (Salem).

