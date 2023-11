Fußball-Bezirksliga: FC RW Salem – 1. FC Rielasingen-Arlen II 2:3 (1:2). – In einem Spitzenspiel der Bezirksliga verbuchte Salem bereits in der ersten Minute einen Torabschluss, doch trudelte Lucis Außenrist eher harmlos am rechten Pfosten vorbei. Besser machte es Rielasingen, dessen erste Toraktion per sattem Schuss durch Peter unhaltbar unter die Latte in der 13. Minute die 1:0-Führung bedeutete. Das 0:2, neun Zeigerumdrehungen später, als Peter nach einem katastrophalen Rot-Weiß-Abwehrfehler im Eins-gegen-eins Torwart Campanini keine Chance ließ. Den mehr als verdienten Anschlusstreffer durch Gördük nach feiner Vorarbeit von Mentor Cakiqi, der sich auf der Grundlinie durchgetankt hatte, bedeutete gleichzeitig den Halbzeitstand.

RW-Salem Torhüter muss mit glatt Rot vom Platz

In der 58. Minute musste Salems Torhüter Campanini nach einer Notbremse gegen den äußerst giftigen und kaum zu bändigenden Peter mit glatt Rot vom Platz. Dennoch bestimmte die Schlosssee-Elf das Geschehen und kam in der 69. Minute durch den kurz zuvor eingewechselten Reiser zum umjubelten Ausgleich. In dieser Phase verhinderte der sehr gut aufgelegte Gästekeeper Dolezal, gleich dreimal der Pfosten und der großzügige Umgang mit den Salemer Torchancen ein Kippen der Partie. Stattdessen erzielte Bakici nach einem Konter die erneute Führung der Verbandsliga-Reserve. Trotz Sturmlauf der Platzherren in der Schlussphase entführten die deutlich effektiveren Gäste in einem äußerst ansehnlichen Fußballspiel die komplette Punkteausbeute aus dem Schlossseestadion.

Tore: 0:1 (13.) Peter, 0:2 (22.) Peter, 1:2 (33.) Gördük, 2:2 (69.) Reiser, 2:3 (72.) Bakici. – SR: Jan Burgenmeister. – Z: 140. – Bes. Vork.: Rot (58.) Campanini (RWS), Gelb-Rot (90.) Trainer Sijaric (RWS).

