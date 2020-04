SK ON AIR 03. April 2020, 13:04 Uhr

SÜDKURIER ON AIR zeigt Video-Gottesdienste an Karfreitag und Ostersonntag

Das Osterfest in diesem Jahr steht ganz unter dem Eindruck der Corona-Krise. Und so bleibt vielen Menschen der gewohnte Besuch eines Gottesdienstes in ihrer Gemeinde verwehrt. Damit Sie dennoch auch Gottesdienst feiern können, zeigt SÜDKURIER ON AIR Video-Übertragungen.