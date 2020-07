von Stefan Heimpel

Mit einer kleinen Feierstunde gewürdigt wurde von der Bruderhaus-Diakonie das Wirken von Bildhauer Wolfgang Kleiser, der seit fast 50 Jahren für die verstorbenen Bewohner des Wohnverbundes Fischerhof auf dem Hammereisenbacher Friedhof die Grabstelen gestaltet.

Broschüre öffentlich vorgestellt

„Die Grabstelen von Hammereisenbach – ein Friedhof als Gesamtkunstwerk“: So lautet dann auch der Titel einer Broschüre mit vielen Bildern, welche die Bruderhaus-Diakonie aus diesem Anlass herausgegeben hat und nun auch öffentlich vorstellte. Diese ist bei der Verwaltung des Hauses Fischerhof erhältlich.

Kleinere Runde wegen Corona

Christine Trein als Leiterin der Einrichtungen der Bruderhaus-Diakonie in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg – wozu auch der Wohnverbund Fischerhof gehört – begrüßte die Gäste, die zu dieser Feier zum Hammereisenbacher Friedhof gekommen waren. Aufgrund der Corona-Bedingungen habe man sich mit einer kleineren Runde begnügen müssen. Sie überbrachte ausdrücklich auch die Grüße des Vorstandsvorsitzenden Andreas Lingk.

Die Erinnerung pflegen

Ein Friedhof, so Christine Trein, sei ein Ort der Trauer und Erinnerung. Auch die Erinnerung an die Bewohner des Wohnverbundes Fischerhof soll gepflegt werden. Für sie waren der Fischerhof und Hammereisenbach für Jahrzehnte der Lebensmittelpunkt.

Erste Idee 1971 entstanden

Und so entstand 1971 im Gespräch der Heimleitung mit Bildhauer Wolfgang Kleiser die Idee, statt der üblichen einfachen Holzkreuze für jeden der verstorbenen Bewohner ein würdiges Grabzeichen zu schaffen. Durch das inzwischen entstandene Gräberfeld ist der Friedhof Hammereisenbach etwas Besonderes. Ihr Dank galt allen, die sich hier regelmäßig ehrenamtlich engagieren.

Dank an Grabpfleger und Fotografen

Neben Bildhauer Wolfgang Kleiser sind dies vor allem auch Regina und Bruno Honeck, die mit viel Engagement für den Blumenschmuck auf den Gräbern sorgen. Ebenso galt ihr Dank Peter Wolf, der den Text für diese Broschüre verfasst hatte. Weiterhin dankbar war sie dem Fotografen Martin Müller, der dieses Gräberfeld für einen Bericht im Konradsblatt fotografiert hatte und diese Bilder nun auch der Bruderhaus-Diakonie für diese Broschüre zur Verfügung stellte.

Aber auch die Zusammenarbeit mit Bürgermeister Strumberger und mit dem jetzigen Ortsvorsteher Patrick Hellenschmidt und vor allem dem langjährigen bisherigen Ortsvorsteher Peter Hummel sei immer sehr gut gewesen. Nicht zuletzt überbrachte sie auch Grüße von Pfarrer Lutz Bauer.

Brücken schlagen zu Behinderten

Bürgermeister Strumberger betonte, dass in Hammereisenbach alle in diesem Bereich sehr gut zusammenarbeiteten und damit auch immer wieder Brücken schlügen zu den Menschen mit Behinderung. Auch er würdigte das Wirken von Bildhauer Wolfgang Kleiser, der auch an vielen anderen Stellen präsent ist wie beim Narrenbrunnen in Hammereisenbach oder bei der Stele am Vöhrenbacher Rathaus.

Beeindruckend und nachdenklich machend

Autor Peter Wolf schilderte seine erste Begegnung mit diesem Gräberfeld, welches er als Gesamtkunstwerk betrachtet, und dem Bildhauer Wolfgang Kleiser. Das Werk habe ihn sehr beeindruckt und auch nachdenklich gemacht.

Etwas Besseres schaffen als ein einfaches Grabkreuz

Direkt an dem Gräberfeld gab Bildhauer Wolfgang Kleiser selbst noch einmal einen Überblick über die Entstehung und Entwicklung. 1971 gab es dann den ersten Todesfall in der 1965 gegründeten Einrichtung. Für ein Grabmal stand im Fischerhof allerdings kein Geld zur Verfügung, es blieb nur das schon bei der Beerdigung gesetzte Holzkreuz. Doch hier setzte dann Bildhauer Wolfgang Kleiser an. Es könne nicht sein, dass Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen auch im Tod wieder von der Allgemeinheit abgesetzt werden.

Jede Stele ein Unikat

Und so entschied er sich, für jedes Grab der Bewohner des Fischerhofs eine Stele zu schaffen. Dabei sei jede Stele ein Unikat. Inspiriert von Bildern und auch Berichten und Erzählungen der jeweiligen Betreuer entwickelte er für jeden Bewohner eine ganz eigene Stele, die auf das Leben des jeweiligen Menschen abgestimmt war. Nachdem vor einigen Jahren dann das Gräberfeld voll war, musste mit der Räumung von Gräbern begonnen werden, deren Ruhefrist schon längst abgelaufen war.

Sehr persönliche Kunstwerke

Inzwischen wird ein Grab immer erst dann abgeräumt, wenn wieder ein Todesfall eingetreten ist. Die jeweilige Stele wird dann von Wolfgang Kleiser wieder komplett überarbeitet und neu gestaltet, also wieder ein komplett neues und persönliches Kunstwerk geschaffen.

Darüber pflegt Wolfgang Kleiser diese Kunstwerke aus Holz in der freien Natur regelmäßig, da sie sonst nicht die lange Zeit überstehen würden. Sein Versprechen gelte für alle seine Werke, dass er sie in Stand hält, solange er lebt. Sein besonderer Dank galt auch Regina und Bruno Honeck, die die Gräber immer liebevoll pflegen.