Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens, der vorrangigen Gesundheitsprävention aller Narren sowie der Einhaltung der aktuellen Verordnungen ist die Durchführung der von der Heimatgilde organisierten Veranstaltungen aktuell nicht möglich.

Verzicht auf beliebte Fastnachtstermine

Schweren Herzens muss die Heimatgilde beispielsweise auf das Ausrufen und die Kappenabende in gewohnter Form, den Fasnetmontags- und Kinderumzug, die Katzenmusik, den Preismaskenball oder das Moritaten-Singen verzichten.

Vöhrenbach macht F@s.net

Trotz fehlender Saalveranstaltungen und Umzüge möchte die Heimatgilde für Interessierte auch in diesem Jahr eine Stück Vöhrenbacher Fasnet anbieten. Unter dem Motto „Vöhrenbach macht F@s.net“ wird versucht, eine digitale Alternative anzubieten. Und mit dem Narrenblättle kann sich jeder Haushalt ein Stück Fasnet mit nach Hause nehmen.

Zum Termin des Ausrufens am 23. Januar werden ab 20 Uhr die neuen Beiträge zum vergangenen Stadtgeschehen auf der Internet-Plattform Youtube abrufbar sein. Voraussichtlich fünf bunt gemixte Beiträge befassen sich mit Kirchlichem und Weltlichen, den Vor- und Nachteilen nicht stattfindender Fasnet, Fake-News aus Vöhrenbach, aber auch den Ortsteilen beziehungsweise Nachbargemeinden. Der Link zum Seitenaufruf im Internet beziehungsweise der Playlist auf Youtube wird über die Homepage der Heimatgilde, www.heimatgilde-frohsinn.de, die entsprechende Facebook-Seite oder auch per WhatsApp und E-Mail publiziert.

Digitales Angebot kann Live-Erlebnis nicht ersetzen

Die Stimmung am Kappenabend, die Geselligkeit vor, während und nach dem Kappenabend und der närrische Auftritt vor Publikum mit spontanen Einlagen und gelungenen sowie beklatschten Pointen kann durch einen virtuellen beziehungsweise digitalen Auftritt nicht erreicht werden. Die Ausstrahlung einer Live-Show ohne Publikum wird es nicht geben.

Insgesamt zwei Stunden Filmmaterial

Um die Erinnerung an zurückliegende Kappenabende zu wecken, wird am 30. Januar ebenfalls via Youtube ab 20 Uhr eine Playlist mit Sequenzen aus den vergangenen Jahren abrufbar sein. Insgesamt dürften es rund zwei Stunden (auswählbares) Filmmaterial werden. „Vom Einzug über Prinzenrede, Gardetanz, Büttenreden, Sketchausschnitte, kuriose Auftritte beziehungsweise Musikeinlagen bis zum Showtanz und zur Stimmungsmusik zum Schluss dürfte für jeden etwas dabei sein und die Vorfreude auf kommende Kappenabende erhalten“, hofft die Heimatgilde.

Es gibt noch mehr Ideen

Weitere Ideen, wie etwa das Sammeln der besten Bilder mit Maske beziehungsweise diese von den Narren am Tage des eigentlichen Preismaskenballs auf der Facebookseite der Heimatgilde geposteten, sind in Bearbeitung. Selbiges gilt für Gruppenbilder vergangener Tage beim „Gschlärperlaufen“ oder eben bei den Umzügen.

Narrenblättle im Entstehen

Die Tradition des Narrenblättles geht weiter. Die Arbeiten hieran laufen auf Hochtouren. Zusätzliche Geschichten sind immer gerne gesehen. Da eine anonyme Einsendung stets etwas schwierig ist, freuen sich die Mitglieder der Heimatgilde, wenn hier direkter Kontakt aufgenommen wird.

