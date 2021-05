von Stefan Heimpel

Zu seiner jährlichen Sitzung traf sich der Abwasserzweckverband Eisenbach-Vöhrenbach, konkret waren es Delegierte der Gemeinderäte der beiden Gemeinden sowie die Bürgermeister Karlheinz Rontke von Eisenbach und Robert Strumberger von Vöhrenbach, der auch Vorsitzender des Zweckverbandes ist.

Fabian Furtwängler stellte zu Beginn den Jahresabschluss 2020 vor, der von der Versammlung auch genehmigt wurde.

Neues Regenüberlaufbecken funktioniert bestens

Bei den Investitionen war das Wichtigste der Neubau des Regenüberlaufbeckens. Ingenieurin Vivian Litterscheid von Bit-Ingenieure AG in Villingen stellte die erfolgreiche Baumaßnahme aus dem vergangenen Jahr vor. Das Regenüberlaufbecken kostet 730 000 Euro, der größte Teil der Kosten ist bereits ausbezahlt. Dafür wurden Zuschüsse in Höhe von 410 000 Euro vom Land abgerufen. Die Schlussabrechnung erfolgt in diesem Jahr.

Wasserabschläge viel seltener

Seit November ist das Becken in Betrieb und dies, so Vivian Litterscheid, sehr effektiv. In den letzten Monaten des vergangenen Jahres musste gar kein Regenwasser direkt in die Breg abgeschlagen werden. In diesem Jahr gab es bisher 14 Abschläge mit insgesamt 21 000 Kubikmeter Wasser. Im Frühjahr des vergangenen Jahres lag die Menge des direkt ablaufenden Wassers noch mehr als dreimal so hoch. Bei den Einnahmen (Zuschüsse) werden 140 000 Euro, bei den Ausgaben (Ingenieurleistungen) werden 36 000 Euro ins Jahr 2021 übertragen. Das gesamte Volumen des Haushaltes beträgt bei der Ergebnisrechnung 599 000 Euro, bei der Finanzrechnung 357 000 Euro.

Vivienne Litterscheid stellte dann noch die demnächst notwendigen Sanierungsmaßnahmen vor. So muss der Sammler gründlich saniert werden. Für die Sanierung mit Roboter-Technik war ein Betrag von 126 000 Euro im neuen Haushaltsplan vorgesehen. Die kürzlich stattgefundene Submission brachte hier ein wesentlich günstigeres Ergebnis mit 90 000 Euro, was dann auch beauftragt wurde.

In der Kläranlage selbst muss unter anderem die Schlammpresse gewartet und ein neues Rührwerk eingebaut werden.