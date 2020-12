von Stefan Heimpel

In diesem Ergebnishaushalt wird der allgemeine Betrieb der Gemeinde finanziell abgewickelt. Das betrifft Einrichtungen wie die Schule oder die Feuerwehr, aber auch die Kosten im Rathaus, beispielsweise für Personal. Eigentlich müsste der Ergebnishaushalt mit einer schwarzen Null enden. Doch nach den aktuellen Zahlen rechne er hier mit einem Minus von 1,2 Millionen Euro, machte der Kämmerer die finanziell schwierige Situation der Stadt deutlich. Und auch der Finanzhaushalt, der eigentlich einen gewissen Ausgleich im Ergebnishaushalt bringen sollte, schließt im kommenden Jahr mit einem deutlich negativen Ergebnis ab.

Es gibt verschiedene Gründe für diese negative Entwicklung: Das relativ gut gelaufene Jahr 2019 sorgt 2021 beispielsweise für einen schlechteren Finanzausgleich und eine höhere Kreisumlage. Erst kurz vor der Sitzung hatte der Kämmerer auch bei der Gewerbesteuer wieder eine deutliche Reduzierung verbuchen müssen. Auch die Corona-Pandemie bleibt nicht ohne Folgen, auch wenn es hier gewisse Ausgleichszahlungen gibt, deren Höhe aber auch noch nicht feststeht. Gerade im Rahmen der Pandemie hofft man natürlich auf eine kulante Prüfung des Gemeindehaushalts durch die Aufsichtsbehörde, aber irgendwann müsse das wieder alles ausgeglichen werden.

„Zahlen müssen sich ändern“

„Die Zahlen müssen sich deutlich ändern. Jetzt ist der Gemeinderat als Entscheidungsorgan gefordert, um bei den Ausgaben Einsparungen zu erzielen und die Einnahmen zu verbessern“, so Pfriender. Er hatte selbst bei dem Haushaltsentwurf schon bei einigen Posten erneute Reduzierungen vorgenommen, die er den Gemeinderäten vorstellte. Aber diese reichen bei weitem nicht aus. Die Bürger müssten sich hier auf gravierende Einschnitte einstellen, denn so könne man „nicht mehr lange weitermachen“. Auch die nun nötigen Kredite seien nur möglich mit der Zustimmung der Aufsichtsbehörde. Bei vielen Positionen sei allerdings eine Änderung so gut wie unmöglich, da diese Aufgaben erfüllt werden müssten – beispielsweise der Brandschutz durch die Feuerwehr oder der Betrieb der Schule.

Doch besser die Vereine unterstützen?

Ein wichtiges Thema sind für Pfriender gerade in diesem Zusammenhang die freiwilligen Leistungen der Stadt, die eben nicht als verpflichtende Aufgaben wie der Brandschutz gelten. Dazu gehörte unter anderem das Thema Freibad, bei dem man durch eine neue Lösung das Defizit massiv verringern möchte (wir berichteten). Kritisch gesehen wurde von Seiten des Gemeinderats in diesem Bereich der Beitrag zur Jugendmusikschule St. Georgen/Furtwangen mit jährlich 9800 Euro. Diese Ausgabe und die hier vorhandenen vertraglichen Bedingungen sollen nun noch einmal genau überprüft werden. Es sei auch die Frage, ob man hier nicht eher die örtlichen Vereine unterstützen sollte.

Linachtalsperre ebenfalls in der Diskussion

Ein weiteres Thema bei den freiwilligen Leistungen ist die ebenfalls immer wieder angesprochene Linachtalsperre, wo aktuell die vertiefte Überprüfung abgeschlossen wird. Größere Sanierungen werden wieder anstehen. Hier gelte es auch, die vom Stromerzeuger bezahlte Pacht zu diskutieren. Eine stattliche Ausgabe sind die Maßnahmen zur Straßenunterhaltung, die von Pfriender schon reduziert wurden. Dabei können schnell noch weitere Kosten hinzu kommen, wenn beispielsweise die Ortsdurchfahrt Hammereisenbach saniert wird und die Stadt dann in diesem Rahmen Einfahrten oder Gehwege sanieren muss. Große Veränderungen ergaben sich bei diesem Vortrag von Pfriender nicht, er hofft immer noch auf entsprechende Vorschläge vom Gemeinderat. In der nächsten Sitzung am 16. Dezember wird die Beratung des Ergebnishaushaltes fortgesetzt.