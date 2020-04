von Hartmut Ketterer

Sie waren in den zurückliegenden Jahrzehnten ein vertrautes Bild in der Karwoche im Vöhrenbacher Städtle – die Rätschenbuben. Die Holzrätschen ersetzen am Karfreitag und Karsamstag die Kirchenglocken. Doch in diesem Jahr verstummen nicht nur die Kirchenglocken vor Ostern – still bleiben auch die Rätschenbuben.

Rätschen bleiben im Schrank

Aufgrund der Coronakrise bleiben die Vöhrenbacher Rätschen in der Karwoche in diesem Jahr im Schrank. | Bild: Hartmut Ketterer

Die Holzrätschen, welche in der Karwoche in Vöhrenbach das Klingen der Kirchenglocken ersetzen wird, müssen leider dieses Jahr im Schrank bleiben. Der Grund: Die Corona-Pandemie und die verschärften Bestimmungen nahe soziale Kontakte zu beschränken, machten diesen Schritt notwendig. Dabei ist dieser Brauch, so wird vermutet, seit dem 17. Jahrhundert in Vöhrenbach heimisch.

Südwestfunk widmet dem Brauch eine Sendung

1933 sendete der SWR eine Sendung über die Vöhrenbacher Rätschenbuben. Fünf Langspielplatten gibt es über die Sendung. | Bild: Hartmut Ketterer

Auch Österreich und Böhmen zählen zu den Gegenden, in denen dieser Brauch schon lange gepflegt wird. Sogar der Südwestfunk widmete am 17. April 1933 den Rätschenbuben einen Beitrag. Fünf Schallplatten existieren über diesen Beitrag. In der Sendung wurde eine Szene auf dem Hermeshof in Schwanenbach dargestellt. Der damalige Hermesbauer Josef Duffner erzählte die Historie des Brauches und ließ nebenbei auch die Geschichte des Vogtes Landenberger, sowie die Sage im Langenbacher Wald, wo das Schönecker Wible ihr Unwesen trieb, aufleben. Zur Erwähnung bei diesem Rundfunkbeitrag kamen auch die diversen Charaktere der Rätschenbuben.

„Gizi heißt das grausame Tier“

Am bekanntesten die der Gizi, den ein Rätschenbub um den Hals trägt. In seinem Spruch erklärt er, dass er ein „grausames Tier“ ist, das den Leuten Hühner, Enten und Gänse frisst. Wenn man den Rätschern aber Eier, Speck und Geld gibt, wird das Tier auf das weite Feld getragen, um Schaden zu vermeiden. Die weiteren Charaktere sind der Korb, der Danker, Beutel, Oberst und der Wohlgemut.

Bewohner protestieren gegen Verbot

Zur Historie der Rätschenbuben in Vöhrenbach ist auch niedergeschrieben, dass zwei Pfarrer in der Vergangenheit versuchten, den alten Brauch abzuschaffen. Doch die Einwohner protestierten und so blieb der Brauch bis in die heutige Zeit erhalten. Doch was die beiden Pfarrer nicht durchsetzen konnten, schafft nun das Coronavirus. Es bleibt jedoch die Hoffnung, dass Daniel Weisser, der die Rätschenbuben im Namen der Heimatgilde Frohsinn organisiert, im nächsten Jahr seine Gruppe wieder losschicken kann und sich die Einwohner über die Erhaltung des Brauches freuen können.

Aus Birken- und Fichtenholz gedrechselt

Die Vöhrenbacher Rätschen werden übrigens aus Birkenholz gefertigt. Außerdem haben sie eine gezahnte Welle aus Hartholz. Die Blätter, die den typischen, an Jesu Tod erinnernden monotonen Klang erzeugen, sind hauptsächlich aus Fichtenholz. Die zuletzt hergestellten Rätschen fertigte der verstorbene Drechslermeister Wilfried Fix.