von Siegfried Kouba

Bei rund 4000 Einwohnern hat Vöhrenbach mit der 56-köpfigen Stadtkapelle und deren 26 Jugendlichen einen mehr als beachtlichen Musikverein, der sich aktiv durch die Coronakrise manövriert.

Dass besonders die Arbeit mit den Zöglingen wichtig ist, betont der stellvertretende Vorsitzende Benjamin Dietz. Man möchte die Jugend motivieren, denn schnell könnten Computer oder Bike interessanter sein. Daher habe der Verein engen Kontakt gehalten und ein Ausbilder unterrichtete sogar über digitale Medien. Anderen wurden Anweisungen und Notenmaterial vorbei gebracht, um zuhause Stücke einzustudieren.

Proberäume im Langenbacher Gemeindehaus

Durch intensive Begegnung mit der Stadt und der Erarbeitung eines Konzepts mit Axel Wittlinger konnten Proberäume für Kinder und Jugendlichen zur Verfügung gestellt werden. Alle, namentlich die Lehrer, vollbrachten einen gekonnten Balanceakt, um im Langenbacher Gemeindehaus musizieren zu können.

Anfang Juni liefen die Übungen mit den Zöglingen an und drei Wochen später fanden mit jeweils zehn Leuten Registerproben statt. Zum Glück war das Wetter günstig und man konnte auf dem geteerten Platz viermal im Freien proben, um am 29. Juli in luftiger Höhe des alten Pavillons zu spielen.

Großartige Resonanz auf Freiluft-Auftritt

Die großartige Resonanz formulierte ein Bürger mit „wir haben so lange keine Musik gehört, ihre müsst unbedingt wieder spielen“. Damit war gelungen, mit Freude zu proben, den Zusammenhalt zu stärken und andererseits die Vöhrenbacher an der Seite zu spüren. Erfreulich ging es weiter, denn da konnte in der Stadthalle unter Leitung des neuen Dirigenten Kuno Mössner geprobt werden, was auch die kommende Wintersaison sichert. Schwierig bleiben die großen Abstände, die einen Bühnenauftritt mit über 50 Leuten unmöglich machen.

Über Corona-Maßnahmen der Kapelle berichtet Benjamin Dietz. | Bild: Siegfried Kouba

Stets Kontakt zu den Mitgliedern

In der ersten Phase hielten Ferdinand Möller, Robin Heizmann und Benjamin Dietz stetig Kontakt, um die Mitglieder auf dem Laufenden zu halten, schrittweise nötige Auflagen zu erfüllen und die Stimmung zu halten. Die Reaktionen waren unterschiedlich, doch Einsicht und Verstand siegten und die Hoffnung, dass es eine Zeit nach Covid-19 gibt.

Proben für Konzert eingestellt

Zwar mussten Proben zum Jahreskonzert eingestellt werden, denn nur 80 Zuhörer wären erlaubt gewesen. Aber es galt, neue Formate zu suchen und neue Wege gehen, um traditionelle Meilensteine wie Jahreskonzert und andere Termine zu erhalten. Beste Option sind Open-Air-Veranstaltungen und neu werden auch die Jubilar-Ständerle im Freien sein. Gleichwohl bedeuten Proben viel Vor- und Nacharbeit und enormen organisatorischen und hygienischen Aufwand.

Auftritte in kleineren Gruppen geplant

Froh sind alle, dass das Jubiläum mit finanziellem Erfolg abschloss, doch zwei Jahre Durststrecke würden den Verein in eine prekäre Situation bringen. Tendenziell bewegt man sicher eher zu Auftritten in der Sommerzeit hin und eine Lösung stellt der Vorschlag von Melanie Möller dar, mit reduzierten Gruppen aufzutreten. Da denkt man an die Adventszeit, um ein kurzes Konzert an einem Sonntag zu geben. „Weihnachten sollte man nach Hause“ bringen spiegelt die Idee wider, dass Musiker an verschiedenen Stellen weihnachtliche Weisen präsentieren.

Hoffnungsvoll sehen alle in die Zukunft und setzen auf mehr Nachwuchs. Wer Interesse an einem Instrument hat und gerne musizieren will, kann sich an Fabian Sieger, E-Mail info@stadtkapelle-voehrenbach.de, wenden.