von Stefan Heimpel

Das Stadtfest Vöhrenbach 2022 soll stattfinden – und als 25. damit gleich als Jubiläumsveranstaltung. Dies gab nun die AG Stadtfest Vöhrenbach bekannt, nachdem das Stadtfest vergangenes Jahr wegen Corona abgesagt werden musste. Man hatte bald entschieden, das Stadtfest turnusgemäß wieder 2022 auszurichten.

Positives Signal setzen

In diesem Jahr wäre das Stadtfest im üblichen Rahmen nicht möglich gewesen. Auf jeden Fall, so Bürgermeister Robert Strumberger als Vorsitzender der Stadtfest AG, wolle man nun mit dieser Bekanntmachung ein positives Signal setzen. Die Vereine seien voraussichtlich wieder alle mit dabei. Geplant ist der Stadtfest 2022 vom 15. bis 17. Juli. Geschäftsführer Georg Winker von der Stadtfest AG freut sich ebenfalls auf die Feier.

Das Jubiläum will man auf jeden Fall in irgendeiner Form in das Stadtfest 2022 einbinden. Konkrete Planungen haben allerdings noch nicht stattgefunden. Georg Winker könnte sich aber vorstellen, dass man zu diesem Jubiläum auch wieder eine Art Weltrekord-Versuch startet in Erinnerung an Highlights wie den weltgrößten Gugelhupf oder den Weltrekord mit dem Zillertaler Hochzeitsmarsch. Im Übrigen, so Winker, sei jetzt auch noch genug Zeit, damit sich auch neue Vereine oder Gruppierungen eine Teilnahme am Stadtfest 2022 überlegen könnten. Auskünfte erteilt Geschäftsführer Georg Winker, Telefon 07727/14 95.