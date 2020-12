von Stefan Heimpel

Im Advent steht das Pfarrzentrum Krone ganz im Mittelpunkt: Zum einen werden die Fenster adventlich geschmückt, zum anderen gibt es jeweils an den Adventssonntagen um 17 Uhr einige Gedanken zur Vorbereitung auf das Weihnachtsfest.

„In diesem Jahr muss man mit Veranstaltungen zu Advent und Weihnachten große Abstriche machen“, erläuterte Ursula Ruf. Und so entstand im Gemeindeteam Vöhrenbach die Idee für eine besondere Aktion rund um das Pfarrzentrum, das sich mit seiner zentralen Lage im Städtle direkt anbietet. In kurzer Zeit wurde die Idee unter der Federführung von Ursula Ruf ausgearbeitet.

Großes Team als Vorteil

Der Vorteil, so Ursula Ruf, sei die Tatsache, dass man in Vöhrenbach seit der Einrichtung der Seelsorgeeinheit Vöhrenbach die Gemeindeteams zu einem großen Team zusammengefasst habe. Das Gemeindeteam organisiert die Aktion gemeinsam. Gruppierungen der Pfarrgemeinde sorgen dabei für die Gestaltung der Fenster zur Friedrichstraße und zum Hof hin: die Pfarrgemeinde Urach und Hammereisenbach, die Mutter-Kind-Gruppe, die Bücherei und der Kindergarten.

Kirchenchor Vöhrenbach-Urach macht den Anfang

Das erste Fenster an der Friedrichstraße wurde vom katholischen Kirchenchor Vöhrenbach-Urach gestaltet. In den nächsten Tagen folgen die weiteren Fenster. Dazu gibt es auf der Seite zum Kronengässle jeden Sonntag ein weiteres Adventsfenster vom Gemeindeteam. Und aus den Fenstern im Obergeschoss folgt jeweils am Sonntagabend um 17 Uhr der Impuls.

Fast 50 Zuhörer

Begrüßt wurden die fast 50 Zuhörer vor der Krone von Ursula Ruf. Elvira Sieber trug dann die Geschichte vom Engel mit dem Müllkorb vor. Mit Simon Klausmann und Julian Brugger sorgten zwei junge Musiker mit ihren Trompeten für die passende Umrahmung.