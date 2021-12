Am 21. Dezember endet die Amtszeit des Vöhrenbacher Bürgermeisters Robert Strumberger. Drei Wahlperioden stand er an der Spitze der Stadt im Bregtal. Sein Nachfolger, Heiko Wehrle, wird in an diesem Tag offiziell in sein Amt eingeführt. Auf eine große Abschiedsfeier muss das langjährige Stadtoberhaupt aber vorerst verzichten. Wegen Corona und der hohen Inzidenz im Schwarzwald-Baar-Kreis wird diese auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Es war schon eine Überraschung, als der damalige Personalratsvorsitzender im Landratsamt, Robert Strumberger, am 28. September 1997 gleich im ersten Wahlgang den damaligen Amtsinhaber Karl-Heinz Schneider aus dem Rathaussessel warf. Der Herausforderer brachte es auf 66,3 Prozent der abgegeben Stimmen, Schneider auf für ihn enttäuschende 33,7 Prozent.

Eine klare Angelegenheit war dann die Wahl acht Jahre später am 16. Oktober 2005. Mit 93,4 Prozent der abgegeben Stimmen sicherte sich Strumberger die zweite Wahlperiode als Bürgermeister. Er war damals ohne Gegenkandidat angetreten.

Diese hohe Ergebnis erreichte er zwar 2013 nicht mehr, doch mit 87,9 Prozent konnte er am 22. September immer noch die große Mehrheit der Vöhrenbacher Wähler hinter sich vereinigen.

Sorge um die „alte Dame“

Ein besonderes Anliegen vor allem in den beiden ersten Wahlperioden war Stumberger die Linachtalsperre. Er brachte die schon von Vorgänger Schneider in die Wege geleite Sanierung der „alten Dame“, wie er die Talsperre immer wieder scherzhaft nannte“, zu Ende. Zuletzt erntete er aber auch Kritik, als er die Sanierung der Vöhrenbacher Schule in nichtöffentlicher Sitzung in die Wege leitete.

Zur Vöhrenbacher Bürgermeisterwahl im Oktober diesen Jahres trat der 66-jährige Strumberger nach 24 Jahren an der Spitze der Stadt im Bregtal nicht mehr an. (fue)