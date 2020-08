von Stefan Heimpel

Umbau und Sanierung der Josef-Hebting-Schule waren einmal mehr Thema im Vöhrenbacher Gemeinderat. Zu Gast in der Sitzung war Architekt Martin Reiber, der den Gemeinderäten die Kostenaufstellung für die Sanierung vorstellte.

Vorgaben des Brandschutzes sind erfüllt

Zuerst einmal konnte er feststellen, dass die notwendigen Maßnahmen im historischen Schulgebäude so weit durchgeführt wurden, dass der Umzug zu Beginn des neuen Schuljahres möglich ist. Vor allem auch die Vorgaben des Brandschutzes wurden erfüllt und auch bereits vom Sachverständigen abgenommen.

Genauere Kostenberechnung

Für die Sanierung legte Architekt Reiber eine genauere Kostenberechnung vor. Zum Vergleich bezog er sich auf eine Kostenschätzung von 2018, die allerdings auf einer ganz anderen Planung beruhte. Damals war eher eine Sanierung und kein kompletter Umbau vorgesehen gewesen.

4,5 Millionen Euro als Kostenrahmen

Die Kostenschätzung damals lag bei 4,333 Millionen Euro, die Kostenberechnung jetzt liegt insgesamt bei 4,63 Millionen Euro. Allerdings wurden inzwischen noch ein Aufzug (Kosten 110 000 Euro) und ein Verbindungsgang zur Sporthalle (Kosten 210 000 Euro) in die Planung aufgenommen.

In Absprache mit der Stadtverwaltung schlug Martin Reiber vor, den Bau dieses Verbindungsganges wegzulassen. In Rücksprache mit den Lehrern habe sich unter anderem gezeigt, dass dieser Gang keine wesentlichen Vorteile biete, da er direkt in die Sporthalle führen würde und die Schüler dann erst von der Halle wieder in die Umkleideräume gehen müssten.

Verbindungsgang wäre relativ teuer

Er erläuterte außerdem, dass die relativ hohen Kosten für diesen Verbindungsgang unter anderem daher rührten, dass hier erst noch zum Teil eine Bodenplatte hergestellt werden müsste. Auch der Durchbruch in die Sporthalle mit den entsprechenden Einrichtungen sei nicht einfach.

Gespanntes Warten auf Ausschreibungsergebnisse

Auch Bürgermeister Robert Strumberger schlug daher vor, mit dem Bau dieses Verbindungsganges auf jeden Fall zu warten und den Kostenrahmen für die Sanierung bei 4,5 Millionen Euro festzuschreiben. Wenn sich im Laufe der Maßnahmen zeigen sollte, dass die Kosten deutlich günstiger ausfielen, könnte man noch einmal neu beraten. Sehr positiv sei es, dass die aktuelle echte Kostenberechnung ziemlich genau der Kostenschätzung vor zwei Jahren entspreche. Entscheidend sei nun, welche Ergebnisse man nun tatsächlich in den Ausschreibungen erzielen könne.

Der Gemeinderat schloss sich diesem Vorschlag einstimmig an.