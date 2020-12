von Stefan Heimpel

Eine positive Entwicklung ergab sich in der Gemeinderatssitzung in Vöhrenbach im Blick auf das ehemalige Badehaus beim Freibad.

Schon 230 000 Euro im Haushaltsplan gesichert

Wie schon in der vorherigen Sitzung beraten, sollten am Badehaus größere Sanierungen notwendig sein. Die Verwaltung hatte deshalb auch bereits 230 000 Euro in den Haushaltsplan eingestellt. Ein Ingenieurbüro sollte die ganze Maßnahme prüfen und begleiten. Im Rahmen einer Förderung für den Klimaschutz könnten Zuschüsse bis zu 20 Prozent beantragt werden.

Dachdecker hinzugezogen

Diesbezüglich konnte nun in der laufenden Sitzung Christine Breithut vom Bauamt eine positive Mitteilung machen: Nach den vorhergehenden Planungen und Beurteilungen wurde nun von der Verwaltung noch einmal ein Dachdecker hinzugezogen, der die Situation, vor allem das eindringende Wasser am Dach, überprüfen sollte.

Spezielle Methode

Das Problem stellt hier vor allem die in das Dach integrierte Dachrinne dar. Der Handwerker zeigte sich daraufhin überzeugt, dass man diese Rinne mit einer speziellen Methode abdichten könnte, sodass sie weitere zehn bis 15 Jahre funktioniert. Undicht sind allerdings auch die im Haus liegenden Regenrohre, die so nicht zu erreichen sind. Hier müsste man eine andere Methode anwenden. Auch das Flachdach ist an manchen Stellen undicht.

Handwerker geht nur von 30 000 Euro aus

Man zeigt sich aber bei der Verwaltung nach diesen Gesprächen überzeugt, dass man die ganze Maßnahme mit einer Reparatur, vom Handwerker auf etwa 30 000 Euro geschätzt, bereinigen könnte.

Außerdem müsse man den Angaben nach auch das Bad in der Wohnung für etwa 10 000 Euro sanieren. Die so durchgeführten Sanierungsarbeiten würden insgesamt den Haushalt des kommenden Jahres um fast 200 000 Euro entlasten.

Rüdiger Hirt (CDU) äußerte Lob und Dank für das Bauamt, das nun noch einmal einen sachkundigen Handwerker hinzugezogen habe und nicht nur ein Ingenieurbüro. Damit habe man viel Geld sparen können. Auch Albert Schwörer (BWV) zeigte sich sehr erfreut über diese Entwicklung zur Entlastung des Haushaltsplanes. Der Gemeinderat stimmte entsprechend zu.