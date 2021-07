von Stefan Heimpel

Zu einem Fahrzeugbrand wurde am Montagnachmittag etwa um 15.30 Uhr die Vöhrenbacher Feuerwehr gerufen. Das Fahrzeug, ein seltener Roadster Wiesmann MF 3, brannte komplett aus. Der Fahrer des Sportwagens bemerkte während der Fahrt auf der L 173 einen Flammenschlag aus dem Motorraum und hielt auf dem Parkplatz des Gasthauses „Friedrichshöhe“ auf der Passhöhe zwischen Vöhrenbach und Unterkirnach.

Das ausgebrannte Wrack des Roadsters. | Bild: Stefan Heimpel

Beim Eintreffen der Feuerwehr Vöhrenbach stand das Auto im Vollbrand und wurde unter Einsatz von Atemschutz abgelöscht. Der 64-jährige Fahrer des Sportwagens konnte noch rechtzeitig und unverletzt aussteigen. Der Schaden am Auto schätzt die Polizei auf rund 100. 000 Euro.

Premiere für Langenbacher Fahrzeug

Die Vöhrenbacher Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen im Einsatz – darunter erstmals das neue Langenbacher Löschfahrzeug. Die Abteilung Langenbach wird tagsüber grundsätzlich bei allen Einsätzen zusammen mit der Feuerwehr der Kernstadt als Verstärkung alarmiert. Unter anderem konnte das Langenbacher Fahrzeug jetzt das Tanklöschfahrzeug mit weiteren 1000 Litern Wasser versorgen. Denn inzwischen haben die neuen Fahrzeuge der Abteilungen einen eigenen Wassertank.

Großer Einsatz

Im Einsatz waren ferner die Polizei, das Rote Kreuz Vöhrenbach als Ersthelfer, als weitere Erstversorgung die Bergwacht Furtwangen sowie ein Rettungswagen aus Villingen-Schwenningen. Denn die Einsatzkräfte der Raumschaft waren bereits durch den Einsatz beim Triberger Tunnel gebunden.

Die Vöhrenbacher Feuerwehr musste zudem während des Brandes mit einer Riegelstellung auf der Friedrichshöhe gelagerte große Trommeln mit Leerrohren, die zum Teil schon verschmort waren, vor der enormen Hitzeentwicklung schützen. Und nach dem Löscheinsatz galt es dann auch noch ausgelaufenes Öl zu binden.

Gerade an Einsatzorten wie auf der Friedrichshöhe wird deutlich, wie wichtig das Wasser in den Löschfahrzeugen ist. Es geht hier nicht nur um den Ersteinsatz direkt beim Eintreffen. Bei vielen Einsatzstellen rund um Vöhrenbach ist die Wasserversorgung schwierig. Dies gilt beispielsweise auch für die Friedrichshöhe. Da ist es von besonderer Bedeutung, wenn die Fahrzeuge schon mit einer entsprechenden Menge an Löschwasser am Einsatzort eintreffen.