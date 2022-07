Das 25. Vöhrenbacher Stadtfest startet am Freitagabend. Aufgrund der turbulenten Coronazeit konnte das Jubiläumsstadtfest 2020 nicht stattfinden und startet damit erst zwei Jahre später. Bis zum Sonntag werden attraktive Programmpunkte geboten. Die Vereine sorgen wieder für die Bewirtung ihrer Besucher und teilweise auch für Unterhaltung. Neben den Angeboten an den einzelnen Ständen gibt es auch wieder besondere Attraktionen, vor allem das viel geliebte Stadtfest-Bähnle. Man hofft nun, nach der Pause wieder an die Tradition der Vöhrenbacher Stadtfeste anzuknüpfen.

Während das bewährte Angebot in vielen Bereichen unverändert ist, gibt es doch wieder ein paar kleinere Änderungen. Wieder sind es einzelne Vereine, die sich zumindest in diesem Jahr nicht am Stadtfest beteiligen können. Aber es gibt auch neue Angebote.

Eine Gemeinschaft

Nicht nur auf dem Sportplatz, sondern auch beim Stadtfest haben sich jetzt der FC Vöhrenbach und der SV Hammereisenbach als SG Vöhrenbach-Hammereisenbach zusammengeschlossen und betreiben gemeinsam einen Stand unter anderem mit Mixgetränken oder Schnitzeln.

Neu dabei ist auch die „Old Ranch“ mit Barbetrieb und 2000er-Party. Hier wird vor allem das breite kulinarische Angebot beim Stadtfest durch verschiedene türkische Spezialitäten wesentlich erweitert. Und am Sonntag präsentiert sich auf dem Stadtfest auch die Josef-Hebting-Schule.

Sonst ändert sich beim vielseitigen kulinarischen Angebot des Stadtfestes nicht viel, denn auf viele der jeweiligen Spezialitäten an den Ständen von den Crêpes über das Raclette bis zu den Schupfnudeln wollen die Besucher nicht verzichten. Weitere Angebote sind beispielsweise Wurstsalat, Crostini Bruschetta, Raclette, Pizza, Ofenkartoffeln oder Bauernhof-Eis. Neu dabei ist auch der Getränkehandel Dorer mit seiner Winzerschnitte. Über das Stadtfest und die vielseitigen Angebote kann man sich im Übrigen bereits im Vorfeld im Stadtfestheft informieren, das in Vöhrenbach an die Haushalte verteilt wird.(hei)