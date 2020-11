von Stefan Heimpel

Schon bei den Haushaltsberatungen im Frühjahr 2020 war deutlich, dass der Haushalt, der erstmals nach dem neuen Haushaltsrecht aufgestellt wurde, kein befriedigendes Ergebnis liefern dürfte. Verabschiedet wurde der Haushalt vom Gemeinderat dann am 11. März, quasi am Vorabend der Corona-Pandemie.

Defizit droht

Nach der Gemeindeordnung muss nun die Stadtverwaltung dem Gemeinderat einen Nachtragshaushalt vorstellen, wenn im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein veranschlagter Fehlbetrag sich erheblich vergrößert.

Vöhrenbach Gemeinderat genehmigt Sparliste und akzeptiert den Jahresabschluss 2019 Das könnte Sie auch interessieren

Erste Maßnahmen schon im August beschlossen

Und dieser Verpflichtung war nun Kämmerer Armin Pfriender nachgekommen. In zwei Sitzungen wurde der Gemeinderat bereits in den letzten Monaten über die Haushaltslage informiert und auf die voraussichtliche Verschlechterung der finanziellen Lage hingewiesen. Im August wurden dafür auch verschiedene Maßnahmen beschlossen, die das zu erwartende Defizit etwas reduzieren sollten.

Vöhrenbach Für Vöhrenbacher Hausbesitzer wird es teuer Das könnte Sie auch interessieren

Schon im Vorgriff auf die zu erwartenden und inzwischen auch beschlossenen zunehmenden Einschränkungen (Lockdown) des öffentlichen Lebens durch die massiv steigenden Zahlen bei den Infektionen hatte Armin Pfriender eine weitere markante Veränderung des Haushalts für die nächsten Monate für wahrscheinlich gehalten. Eine reelle Einschätzung sei aber aktuell kaum möglich. Auf jeden Fall wird es deutliche Veränderungen bei den Erträgen geben, die kompensiert werden müssen.

Verlust steigt auf 860 000 Euro

Auch bei den Aufwendungen gelte es, deutliche Reduzierungen zu beschließen. Insgesamt dürfte nach den Zahlen im Nachtragshaushalt der Verlust beim Ergebnishaushalt von 520 000 auf 860 000 Euro steigen.

Hammereisenbach Hammereisenbacher Sportplatz muss länger Sanierung warten Das könnte Sie auch interessieren

Im Finanzhaushalt ergibt es sich, dass manche Maßnahmen verschoben (wie das Breitband), günstiger vergeben oder später bezahlt werden müssen (Beispiel Feuerwehr-Fahrzeug Langenbach). In diesem Bereich verringern sich also die notwendigen Finanzmittel für Zahlungen um 1,3 Millionen Euro auf nun 3,5 Millionen Euro.

Aber auch auf der Einnahmenseite gibt es eine Verringerung, beispielsweise durch geringere Zuschüsse des Landes für Investitionen oder weil Grundstücksverkäufe nun doch nicht umsetzbar sind.

Nur kleinere Kreditaufnahme nötig

Insgesamt bedeutet dies aber, dass wegen der geringeren Ausgaben bisher nur eine kleinere Kreditaufnahme nötig war. Daher wird, so Armin Pfriender, aktuell die Verschuldung nicht wie geplant ansteigen. Allerdings müsse man auch bedenken, dass einige Maßnahmen nur aufgeschoben wurden und dann in den folgenden Jahren in der Kasse wirksam werden. Die notwendige Neuverschuldung hat sich also lediglich um ein bis zwei Jahre verschoben.

Abschließend machte Armin Pfriender deutlich, dass die Corona-Krise deutliche Auswirkungen auf den Haushalt 2020 hatte. Manche Maßnahmen konnten gar nicht oder nur verzögert fortgesetzt werden.

Wohl deutlich weniger Gewerbesteuer

Damit müssen einige Ansätze für 2021 neu geschätzt und geplant werden. Vor allem wird deutlich, dass das Gewerbesteueraufkommen in den nächsten Jahren deutlich niedriger angesetzt werden muss, was die finanziellen Möglichkeiten der Stadt einschränkt. „Aus diesen Gründen sind weitere Anstrengungen zu unternehmen und konkrete Entscheidungen zu treffen, die zu einem positiven Ergebnis im Ergebnishaushalt führen“, so Pfriender.