von Stefan Heimpel

Viele Bewohner der kroatischen Stadt standen kurz vor dem Jahreswechsel vor dem Nichts. Es entwickelte sich sofort eine große Hilfsaktion der Feuerwehren, organisiert vom Landesfeuerwehrverband und dem Kreisfeuerwehrverband Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen. Aus dem ganzen Land Baden-Württemberg wurden Hilfsgüter gesammelt: Zum einen die üblichen Dinge wie Kleidung und Nahrungsmittel. Vor allem aber wurde auch von den Feuerwehren selbst einiges an Ausrüstung zur Verfügung gestellt.

Nach nur zwei Tagen Sammlung machte sich dann von Bad Krozingen aus ein Konvoi mit 15 Lastwagen auf nach Kroatien und lieferte die Hilfsgüter dort ab. Dabei beteiligte sich die Feuerwehr im Schwarzwald-Baar-Kreis, organisiert durch den Kreisfeuerwehrverband, dessen stellvertretender Vorsitzender der Vöhrenbacher Kommandant Ralf Heizmann ist.

Im Kreis erfolgte der Aufruf am Silvester-Morgen, bereits am folgenden Neujahrstag wurden die Hilfsgüter dann nach Bad Krozingen gebracht. Für die Feuerwehren im Kreis bedeutete dies statt der Feiern zum Jahreswechsel einen umfangreichen Arbeitseinsatz für humanitäre Hilfe. Beteiligt an dieser Hilfsaktion waren auch die Feuerwehren aus Vöhrenbach und Furtwangen. Eine wichtige Hilfe war dabei der neue Gerätewagen Logistik (GWL) der Vöhrenbacher Feuerwehr, der ideal für den Transport der Hilfsgüter zur Sammelstelle in Bad Krozingen geeignet war.

Rettungsgeräte geliefert

Kommandant Ralf Heizmann, auch in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender des Feuerwehr Kreisverbandes, machte sich zusammen mit seinem Stellvertreter Oliver Schrenk sowie Andreas Weißer als Fahrer auf, die Hilfsgüter aus dem Bregtal zuerst einmal ins Sammellager nach Hüfingen zu bringen. Neben anderen Hilfsgütern sandte die Feuerwehr Vöhrenbach zwei wichtige Rettungsgeräte, eine Schere und einen Spreizer, nach Kroatien. Bürgermeister Strumberger unterstützte laut Ralf Heizmann die Aktion.

Enormer Betrieb im Sammellager

Aus Furtwangen wurden ein Zelt und 15 Garnituren Einsatzkleidung zur Verfügung gestellt, für diesen Katastrophen-Einsatz der Feuerwehr in Kroatien ein wichtiger Beitrag. Neben einem Fahrzeug des Landkreises und der Feuerwehr Hüfingen war auch das Vöhrenbacher Fahrzeug daran beteiligt, die Hilfsgüter aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis ins landesweite Sammellager nach Bad Krozingen zu bringen, wo enormer Betrieb an beladenen Feuerwehrfahrzeigen herrschte. Bereits am Nachmittag des 2. Januar trafen die Hilfsgüter in der Erdbeben-Stadt Petrinja in Kroatien ein.