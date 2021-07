Die offizielle Einweihung der katholische Kindertagesstätte St. Martin fand am 11. Oktober 1970 statt. Die geplante große Jubiläumsfeier fiel 2020 und auch 2021 wegen Corona aus. Jetzt feiert die Kindertagesstätte eben intern mit den Kindern.

Überraschungen für die Kinder

Innerhalb einer Festwoche, vom 12. bis 16. Juli, warten auf die Kindergarten- und Krippenkinder Überraschungen. In der Festwoche wird das Karussell des Turnvereins auf dem Kindergartengelände aufgestellt, eine Schminkstation, ein Seifenblasenlabor und Spielstationen werden aufgebaut. Am Donnerstag, 15. Juli, wird das Geburtstagsfest mit Überraschungen für die Kinder auf dem Außengelände der Einrichtung gefeiert.

Kindergarten-CD mit Lieblingsliedern der Kinder

Eigens für das Jubiläum wurde eine Kindergarten-CD aufgenommen mit Lieblingsliedern der Mädchen und Jungen. Dabei verwandelte sich die Turnhalle der Einrichtung in ein kleines Tonstudio, wo mit den Kindergartenkindern fünf Lieder live für die CD aufgenommen wurden. Diese umfasst insgesamt 21 Lieblingslieder der Kleinen. Ab dem 26. Juli können sie für 10 Euro pro Stück über den Kindergarten gekauft werden.

Kunstwerke der Kinder werden gezeigt

Um die Bevölkerung am Jubiläum etwas teilhaben zu lassen, veranstaltet die Kindertagesstätte ab sofort eine kleine Ausstellung in den Schaufenstern von „Katjas Nagelstudio“. Neben Fotos und der Kindergartenchronik wird auch eine kleine Kunstausstellung zu sehen sein. Die jetzigen Vorschüler der Kita haben sich mit Künstlern auseinandergesetzt, ihre Lebensgeschichte und Kunstwerke kennengelernt. Danndurften die „Maxi-Kinder“ selbst aktiv werden. Kunstwerke wie die Konzentrischen Ringe von Wassily Kandinsky, die New Yorker Skyline von James Rizzi sowie die Sonnenblumen von Vincent van Gogh wurden kreativ umgesetzt.

Jede Gruppe hat noch mehr Werke gestaltet, diese können auch im Schaufenster bewundert werden. Sie stehen zum Verkauf, wobei die Eltern in der ersten Woche das Vorkaufsrecht haben. Die Gemeinschaftsbilder der Kinder, ein Sonnenblumenbild, die konzentrischen Ringe sowie die New Yorker Skyline werden dann online versteigert.