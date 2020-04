Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Fassade eines Geschäftshauses in der Straße Talblick in Hammereisenbach beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, sprühten sie Schimpfworte und die Zahl „4“ auf Außenwand, Fenster und Tür des Gebäudes. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 1500 Euro. Personen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Furtwangen, Telefon 07723/92 94 80, zu wenden.