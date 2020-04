Seit Anfang Dezember 2019 ruhten die Arbeiten an der Krankenhausstraße in Vöhrenbach. Am 14. April wurden die Arbeiten wieder aufgenommen, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Zunächst werden im unteren Bereich Restarbeiten in den Randbereichen erledigt. Hierzu zählt unter anderem die öffentliche Fläche vor den Gebäuden Nummer vier und sechs, welche neu gestaltet wird. Im zweiten Bauabschnitt von Hausnummer 17 bis hinter den Kreuzungsbereich Burgweg wird dann ab Anfang Mai unter Vollsperrung der Vollausbau stattfinden.

Unterirdische Infrastruktur wird erneuert

Im Zuge der Straßensanierung wird die unterirdische Infrastruktur, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, erneuert. Dies geschieht satzungsgemäß bis zur Grundstücksgrenze des jeweiligen Anwesens. Sollen auf Privatgrund der Wasseranschluss saniert oder der Abwasserkanal erneuert werden, so muss der Eigentümer die ausführende Firma Aquavilla direkt beauftragen.

Umstellung auf Trennsystem

Außerdem wird das momentan vorhandene Mischsystem auf ein Trennsystem umgestellt, um die Belastung der Kläranlage Hammereisenbach mit Regenwasser zu verringern.

Zusätzlich verlegt der Zweckverband Breitband Leerrohre zu späteren Versorgung der Gebäude mit einem Glasfaseranschluss und der Energiedienst und die Telekom tauschen ihre Leitungen aus.

Im Anschluss an diese Arbeiten wird der Abschnitt drei bis zum Bereich Schleife- und Herzogenweilerstraße inklusive der unteren Friedhofszufahrt in Angriff genommen.

Parken nur auf Pflasterflächen

Auch hier wird die komplette unterirdische Infrastruktur saniert. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass auf der Bergseite nur auf den dunklen Pflasterflächen geparkt werden darf. Die Asphaltflächen dazwischen sind Ausweichflächen für den abwärtsfahrenden Verkehr. Auch ist auf dieser Fahrbahnseite das Parken auf dem Gehweg nicht zulässig.