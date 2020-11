von Stefan Heimpel

Bis zum Jahresende kann die Sanierung der Krankenhausstraße endgültig abgeschlossen werden, wenn auch mit deutlicher Verspätung. Immerhin: Das Projekt kommt die Steuerzahler billiger als gedacht.

Der planende Ingenieur Rainer Christ von Bit-Ingenieure AG informierte noch einmal den Gemeinderat über die Entwicklung bei der Sanierung der Krankenhausstraße. Vor allem hab er auch einen Überblick über die Kostenentwicklung, die sich im Gesamtergebnis nun ohne wesentlichen Steigerung präsentiert.

Von Zuschüssen profitiert

2013 wurde Vöhrenbach mit dem Gebiet Stadtkern III in das Sanierungsprogramm aufgenommen. In diesem Programm wurde dann auch die Sanierung der Krankenhausstraße gefördert. Dabei muss nach den Fördererkriterien mit dieser Maßnahme eine städtebauliche und funktionale Aufwertung erreicht werden.

Umfangreiche Arbeiten

Eingeschlossen in die Sanierung der Krankenhausstraße war auch die untere Friedhofszufahrt. Neben der Straßensanierung selbst wurde das Abwasser-System in eine Trenn-Entwässerung von Schmutzwasser und Regenwasser umgestellt. Die vorhandene Hauptwasserleitung wurde erneuert und mit einem größeren Durchmesser auch wesentlich leistungsfähiger.

Verbesserungen bei Wasser und Abwasser

Durch den größeren Leitungsquerschnitt verbessert sich die Versorgungssicherheit für weite Teile des Stadtgebietes. Danach mussten auch die zugehörigen Hausanschlüsse eingerichtet und angepasst werden. Auch die Verbesserung bei Wasser und Abwasser wurde aus entsprechenden Fördertöpfen stark unterstützt. Ebenfalls eingeschlossen in diese Arbeiten war die Verlegung der Leerrohre für das Glasfasernetz.

Start war im März 2019

Gestartet wurden die Arbeiten im März 2019. Für den Tiefbau zuständig war die Firma Gross, für die Wasserversorgung die Aquavilla. Es kam nun insgesamt gerechnet zu einer Verzögerung beim Abschluss der Bauarbeiten um fast ein halbes Jahr vom Juli 2020 auf Mitte Dezember 2020.

Schwierige Verhältnisse

Als Gründe dafür wurden zum einen schwierige Verhältnisse auf der Baustelle genannt. Denn wie häufig bei einem solchen Straßenbau taucht im Untergrund immer wieder Unbekanntes auf und muss berücksichtigt werden. Auch sind die Verhältnisse im Untergrund oftmals sehr eng. Aber auch die Corona-Pandemie und personelle Engpässe sorgten hier für Verzögerungen.

Überschlagsrechnung positiv

Auch wenn die Arbeiten noch nicht abgeschlossen und daher auch nicht abgerechnet sind, ergab eine Überschlagsrechnung des Ingenieurbüros ein positives Ergebnis. Der Straßenbau liegt mit einer Million Euro Gesamtkosten damit rund 60 000 Euro unter der Summe, von der man bei der Auftragsvergabe ausgegangen war.

Die Kosten für die Kanalisation dürfen etwa 33 000 Euro unter der Auftragssumme von 705 000 Euro liegen und der Tiefbau für die Wasserversorgung rund 33 000 Euro unter den veranschlagten 199 000 Euro. Auch der Bau der Wasserversorgung durch die Aquavilla war etwa 19 000 Euro günstiger als die kalkulierten 110 000 Euro.

Freude über Punktlandung

Diese Einsparungen in den verschiedenen Gewerken sorgten dafür, dass nun am Ende doch in etwa die Gesamtsumme für die Maßnahme erreicht wird, wie sie bei den Planungen in der Kostenberechnung des Ingenieurbüros aufgestellt worden war. Die scheinbar bei der Auftragsvergabe aufgetretenen deutlichen Preiserhöhungen konnten damit ausgeglichen werden.

Ingenieur Rainer Christ zeigte sich sehr zufrieden, dass man trotz der schwierigen Baumaßnahme eine „Punktlandung“ erzielt habe und am Ende bei den im Vorfeld kalkulierten Gesamtkosten gelandet ist.