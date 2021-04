von Markus Reutter

Ein freilaufender Hund fiel am Samstag in Vöhrenbach einen anderen Hund an und fügte diesem Bisswunden zu. Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 15.30 Uhr auf der Herzogenweiler Straße beim Friedhof.

Angreifender Hund nicht angeleint

Ein 57-jähriger Hundebesitzer war mit einem Labrador-Mischling unterwegs, als plötzlich ein freilaufender Hund der Rasse Akita Inu einer 39-Jährigen auf den Mann und seinen Hund zurannte, sofort den Labrador angriff und ihm Bisswunden an Genick und Kopf zufügte. Der Hundebesitzer musste sein Tier zum Tierarzt bringen und behandeln lassen.

Furtwangen/Gütenbach Nach Streit zwischen Radfahrer und Hundebesitzer: Tierhalter weist Vorwürfe zurück Das könnte Sie auch interessieren

Polizeipressesprecher Jörg-Dieter Kluge verweist auf die Leinenpflicht innerorts. Er geht deshalb davon aus, dass der Halter des verletzten Labradors zivilrechtlich gegen die 39-Jährige mit dem Akita Inu vorgehen und entstandene Tierarztkosten geltend machen kann. Besonders aggressive Hunde würden von der Polizei auch der zuständigen Behörde gemeldet. Ob das in diesem konkreten Fall so ist, vermochte Kluge jedoch nicht zu sagen.