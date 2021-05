Vöhrenbach vor 1 Stunde

Pech für zwei Autodiebe in Vöhrenbach: Die Videokamera filmt mit

Ganz schön dreist: Zwei unbekannte Männer haben am frühen Sonntagmorgen auf einem Privatgrundstück in der Vöhrenbacher Schwimmbadstraße einen Ford Transit gestohlen. Das bestätigte die Polizeidirektion Konstanz. Was die Täter nicht wussten: Sie wurden dabei gefilmt.