Der Vöhrenbacher Gemeinderat hat den Bauantrag für eine Überdachung über Garagen im Kälbergässle einstimmig abgelehnt. Die Räte zeigten sich verärgert über einen Bauantrag für die längst erstellte Überdachung. Zudem sprachen verschiedene baurechtliche Vorgaben gegen eine Genehmigung. Im Kälbergässle sind an ein Wohnhaus mehrere Garagen angebaut, die überdacht wurden.

Dieser Aufbau hat eine Grundfläche von zwölf mal 10,5 Meter. Laut Bauantrag soll dieser Aufbau als Schutz für die nicht mehr ganz dichten Flachdächer der Garagen dienen. Außerdem soll dieser überdachte Bereich künftig als Trockenraum für Wäsche genutzt werden.

Klares Signal

Laut Bürgermeister Robert Strumberger soll – wie bereits kürzlich in Urach – mit der Ablehnung deutlich gemacht werden, dass Verwaltung und Gemeinderat solche Schwarzbauten missbilligen. Hinzu komme, so Christine Breithut, dass bei diesem Anwesen bereits mehrfach An- und Umbauten nachträglich vom Gemeinderat genehmigt wurden. Der Gemeinderat folgt dem Vorschlag der Verwaltung, dieses Vorhaben aus baurechtlichen Gründen und als Missbilligung der ungenehmigten Errichtung abzulehnen.

Christine Breithut von der Bauverwaltung stellte die verschiedenen Bedenken vor. Zum Schutz der Flachdächer wäre keine so hohe Überdachung mit hinten 3,20 und zur Straße hin 2,40 Meter Höhe notwendig gewesen. Das habe die Baurechtsbehörde bestätigt.

Problematische Brandwand

Ein weiteres baurechtliches Problem ist eine Brandwand, die zum benachbarten Gebäude errichtet werden muss. Eine Brandwand ist eine Wand, die durch ihre besondere Beschaffenheit das Übergreifen von Feuer und Rauch von einem Gebäude zu einem anderen verhindern soll. Die hierfür notwendige Planung eines Sachverständigen liegt aber noch nicht vor. Sicher ist allerdings, dass die Wandfläche dieser Brandschutzwand zwischen der Überdachung und dem benachbarten Gebäude die zulässige Fläche von 25 Quadratmeter überschreitet.

Dauerhafte Ausbaulast

Eine Genehmigung wäre dafür nur möglich, wenn der Nachbar seine Zustimmung erteilt und eine entsprechende Ausbaubaulast übernimmt. Mit einer solchen Baulast verpflichtet sich der Nachbar freiwillig und dauerhaft beispielsweise zur Duldung von Baumaßnahmen auf dem Nachbargrundstück, die eigentlich nicht genehmigt werden können. Solche Baulasten werden in das Baulastenverzeichnis eingetragen und haben wie Einträge im Grundbuch dauerhaft Geltung.

Über alle Grenzen

Ein weiteres Argument gegen die Genehmigung sei das Ausmaß der Bebauung, die mehrere Grundstücksgrenzen überschreite. Damit sei ein vom Baurecht gefordertes Einfügen in die Umgebungsbebauung sowohl von der Größe der Bebauung wie auch im Blick auf die notwendige Brandschutzwand infrage zu stellen.