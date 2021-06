Es gibt einen weiteren Kandidaten für das Amt des Vöhrenbacher Bürgermeisters. Neben Isolde Grieshaber hat sich zeitgleich auch der Hammereisenbacher Ortsvorsteher Patrick Hellenschmidt für den Bürgermeistersessel beworben. Das bestätigte der stellvertretende Hauptamtsleiter Axel Wittlinger gestern auf Anfrage unserer Zeitung. Am Freitag, 18. Juni fand die öffentliche Ausschreibung der Stelle statt, die Bewerberfrist startete am Montag. „Als wir am Montag morgen um 7.30 Uhr den Briefkasten des Rathauses geöffnet haben, fanden wir zwei Bewerbungen, die von Frau Grieshaber und die von Herrn Hellenschmidt“ so Axel Wittlinger im Gespräch. Wer nun von beiden ganz oben auf dem Wahlzettel stehen wird, wird das Los entscheiden. Patrick Hellenschmidt ist Polizeibeamter und Gruppenführer bei der Hammereisenbacher Feuerwehrabteilung. Er wurde im August 2019 zum neuen Ortsvorsteher von Hammereisenbach gewählt.