von Stefan Heimpel

Beschlossen hat der Vöhrenbacher Gemeinderat eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Furtwangen über die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung im Linachtal. Schon seit langem ist die Abwasser-Entsorgung im Linachtal in der Diskussion, die bisher noch dezentral mit Kleinkläranlagen stattfindet. Aus Sicht der Behörden sollten aber die Anwesen im Linachtal sowohl auf der Furtwanger wie auf der Vöhrenbacher Gemarkung an eine öffentliche Abwasserbeseitigung angeschlossen werden. Entsprechende Planungen und Voruntersuchungen wurden bereits durchgeführt.

Trockenheit im Blick

Bei diesen Überlegungen wurde auch geprüft, ob gleichzeitig mit dem Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigung ein Anschluss des Tales an eine öffentliche Wasserversorgung sinnvoll und notwendig ist. Gerade im Blick auf die immer häufigeren Trockenzeiten ist die Versorgung der Anwesen im Linachtal mit Trinkwasser für die Zukunft nicht mehr ausreichend gesichert. Deshalb und zur Nutzung von Synergien durch die gleichzeitige Verlegung von Wasser und Abwasser mit den Leitungen für das Breitbandkabel hat man sich auch für den Anschluss an die Wasserversorgung entschieden. Die Abwasserentsorgung erfolgt dann über eine Druckentwässerung von der Lettwies bis zur Kohlbrücke, dort kommt es zum Anschluss an den Sammler der Stadt Vöhrenbach, über den das Abwasser dann zur Verbandskläranlage Vöhrenbach-Eisenbach geleitet wird.

Wasser aus Furtwangen

Die Wasserversorgung wiederum erfolgt von der Gemarkung Furtwangen aus vom Hochbehälter Mäderstal und erschließt dann das ganze Linachtal mit Trinkwasser. In beiden Fällen wird an der Übergabestelle bei der Gemarkungsgrenze das Wasser und Abwasser genau gezählt und der jeweiligen Gemeinde zu den üblichen Sätzen berechnet.

Kosten werden verrechnet

Für die Bezuschussung der beiden Maßnahmen und auch grundsätzlich für den Betrieb der Ver- und Entsorgung und die Abrechnungen sind öffentlich-rechtliche Vereinbarungen zwischen den Städten Furtwangen und Vöhrenbach notwendig. Diese Entwürfe wurden nun dem Vöhrenbacher Gemeinderat vorgelegt und auch genehmigt. Es gab lediglich eine kurze Anfrage von Albert Schwörer (BWV) zu einer möglichen Kündigung der Verträge „aus wichtigen Gründen“. Eine solche Klausel, so Armin Pfriender, sei in einem solchen Vertrag zwar notwendig, entsprechende Gründe seien aber aktuell nur theoretisch. Nur bei grundsätzlichen Änderungen der Sachlage könnte eine solche Kündigung infrage kommen.