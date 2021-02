von Praxedis Dorer

Die Burgzunft Hammereisenbach hatte die Bevölkerung aufgerufen, ihre Christbäume nicht gleich zu entsorgen, sondern zu Narrenbäumen umzudekorieren, was in vielen Familien ideenreich umgesetzt wurde. In vielen Gärten entlang der Hauptstraße bis zum Narrenbrunnen, über den Sommerberg hinweg bis hin sogar zum Forsthaus beim Friedhof, versprühen die Bäumchen nun mit ihren Luftballons und Bändern ein Hauch Fasnet und damit gute Laune.

Online-Zunftball für Mitglieder

Wäre kein Corona, so stünden nun die aufregendsten Tage vor den Narren der Burgzunft, nämlich die Zeit von „Schmutzige Dunschdig“ bis Aschermittwoch. Vor allem am Fasnetfreitag könnten sich die Zuschauer beim traditionellen Zunftball in der Gemeindehalle amüsieren. Dass wenigstens die Mitglieder der Burgzunft nicht ganz auf diese Veranstaltung verzichten müssen, ist dem Vorsitzenden Christopher Preisinger zu verdanken. „Wir organisieren einen internen Zunftball“, so seine Info an die Aktiven.

14 Programmpunkte eingegangen

Er rief dazu auf, sich am Programm zu beteiligen. Selbstverständlich unter Einhaltung der aktuellen Corona-Hygienevorschriften wurden Videos gedreht- Bis zum Abgabetag waren 14 Programmpunkte beim Vorsitzenden eingegangen.

Fasnet nur in kleinem Kreis

Nun sind alle gespannt auf den ersten Online-Zunftball der Burgzunft. Anschauen und Mitfeiern wird ihn zwar jeder Aktive zuhause alleine, beziehungsweise mit der Familie, aber dennoch soll es ein schönes Zusammengehörigkeitsgefühl durch diese Aktion geben. „Wir freuen uns riesig“, hört man von allen Seiten, zumal jedem Aktiven noch ein Täschchen mit närrischem Inhalt vor die Haustür gestellt wurde, das es erst zu öffnen gilt, wenn der Burgzunft-Chef am Zunftballabend online das „Okay“ gibt.

Auch Nachwuchs online dabei

Eine ähnliche Idee hatte übrigens auch die Jugendleiterin der Burgzunft, Monja Preisinger. Denn in normalen Jahren wäre am Fasnetsdienstag zum Kinderpreismaskenball eingeladen worden. So appellierte sie an die Kinder, trotzdem eine kleine Aufführung vorzubereiten und ihr übers Internet zu schicken.

DVD für kleine Narren

Die jungen Narren waren sofort dabei und übten fleißig zuhause. Alle Beiträge werden nun auf einer DVD zusammengefügt und an die teilnehmenden Kinder verteilt. So können sich die kleinen Hammereisenbacher Narren den Kinderpreismaskenball nach Hause holen – wenigstens ein bisschen Ersatz für einen sonst ausgelassenen und fröhlichen Nachmittag.