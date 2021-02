Närrische Unterhaltung mit geschliffenen Büttenreden, heiter-hintergründigen Sketchen und gekonnten Tanzeinlagen: Das macht den Erfolg des Vöhrenbacher Kappenabends aus. Eine große Tradition hat sich daraus entwickelt, denn vergangenes Jahr konnte die Heimatgilde Frohsinn bereits zum 109. Mal an gleich zwei Terminen zum Kappenabend einladen.

Dieses Jahr macht Corona den Narren zwar einen Strich durch die Gala in der Festhalle. Aber damit der notwendige Verzicht nicht allzu sehr schmerzt, hat die Heimatgilde zum einen ein Online-Angebot auf die Beine gestellt. Und zum anderen bietet hier ein Rückblick aufs vergangene Jahr manch nostalgische Momente – denn damals bekam das Publikum ein lohnendes Programm geboten.

Bei ihrem zweiten Tanz-Auftritt agierte die Prinzengarde als Seefahrer-Ladys. | Bild: Stefan Heimpel

Selbstverständlich gehörten Sublodere, Elferrat und Prinzenpaar mit Hofstaat zu den prominenten Gästen, die Elferratspräsident Sven Schätzle samt dem Publikum begrüßte, worauf das Prinzenpaar vorgestellt wurde: Iris I. und Jonas I.

Und schon ging es mitten hinein ins fastnächtliche Programm. So widmete sich Petra Gulde-Esterle als Reinmachefrau im Dialog mit dem „Jammerlappen“ dem auch wissenschaftlich erforschten Phänomen des Klagens und Schimpfens. Lustige Begebenheiten aus dem Städtle und ein flotter Gardetanz der Prinzengarde gehörten ebenso dazu wie ein Sketch mit kleinen Schülerinnen, die über das Leben philosophierten – dargestellt von Annette und Carolin Feuerstein.

Pfarrer Lutz Bauer glänzte in seinem Debüt als Büttenredner und ein Sketch über die längste Vöhrenbacher Baustelle in der Krankenhausstraße sorgte für beste Unterhaltung. Als „Martha und Agathe“ widmeten sich Martina Hummel und Antonia Ketterer in Wort und Gesang einem ganz besonderen Mann.

Die beiden flotten Schwarzwaldmädel Antal Szegö und Sven Schätzle. | Bild: Stefan Heimpel

Schaurig-witzig geriet der Besuch der Vöhrenbacher Sagengestalt „Landenberger“ auf der Bühne: Er trug den Kopf selbstverständlich nicht auf dem Hals, sondern auf dem Silbertablett. Was ihn keineswegs am Reden hinderte: Der kopflose Teil des Sagenhelden (Martin Mahler) unterhielt sich mit dem lebenden Kopf in der Bütt daneben – und obendrein rollte dieser Kopf immer wieder über die Bühne.

Pfarrer Martin Schäuble verbarg sich hinter dem trickreich versteckten zweiten Landenberger. Und um was ging‘s überhaupt? Um einen vermeintlichen Biber im Stausee oder ein Plüschtier als Weihnachtsgeschenk, dass dann mitten in der Nacht das ganze Haus aufschreckt.

Die Garde brachte mit einem Tanz als Seefahrer-Ladys frischen Schwung in den Saal, bevor sich ein Schwarzwald-Duo (Antal Szegö und Sven Schätzle) in Vöhrenbacher Tracht mit viel Witz in der Bütt präsentierte.

Fünf Stunden dauerte der Kappenabend vor einem Jahr. Und der ging natürlich nicht ohne jede Menge Musik über die Bühne. Denn auch das Publikum sang kräftigt mit bei den traditionellen Vöhrenbacher Fasnet-Schlagern. Musikalisch begleitet wurden die beiden Veranstaltungsterminen von einer Abordnung der Vöhrenbacher Stadtkapelle unter der Leitung des damals neuen Dirigenten Kuno Mößmer. Kein Wunder, dass das Publikum alle Akteure mit viel Beifall bedachte.