Mit Verkehrsbeeinträchtigungen muss auf der Landesstraße L 180 zwischen Wolterdingen und Hammereisenbach (Fischerhof) ab sofort bis Anfang November gerechnet werden. Das Straßenbauamt des Landratsamtes hat Arbeiten zur Felssicherung veranlasst, die durch eine österreichische Firma ausgeführt werden.

Geologisches Gutachten belegt Dringlichkeit

Aufgrund eines geologischen Gutachtens müssen die Arbeiten an mehreren Stellen auf dieser Strecke vorgenommen werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Verkehr wird in dieser Zeit halbseitig geführt und durch eine Ampel geregelt. Für kurze Zeitspannen, die von den Arbeiten abhängig sind, wird die Straße voll gesperrt.