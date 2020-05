von Stefan Heimpel

In Zeiten von Corona sind die Mitarbeiter im Vöhrenbacher Altenheim, dem „Zentrum für Betreuung und Pflege Luisenhof“ der Korian-Gruppe, rund um die Uhr gefordert. Dabei kann das Team im Luisenhof zufrieden sein, denn im Unterschied zu vielen anderen Alten- und Pflegeheimen im Land gab es hier bis jetzt keinen Fall einer Corona-Infektion, weder bei den Mitarbeitern noch bei den Bewohnern.

Frühe Vorkehrungen zur Corona-Prävention

Das führt die kommissarische Leiterin der Einrichtung, Bernadette Manka, vor allem auch darauf zurück, dass man zum einen hier bereits sehr früh viele Vorkehrungen zur Sicherung und der Vermeidung der Ansteckung ergriffen habe. Und zum anderen darauf, dass die Mitarbeiter diese Bemühungen auch mit großem Engagement unterstützten.

Video-Telefondienst sehr beliebt

Gleichzeitig bemüht man sich darum, den Bewohnern verschiedene Kontaktmöglichkeiten zu bieten. Gerade auch der Kontakt zu den Angehörigen über den Video-Telefondienst Skype im Internet kommt sehr gut an und wird rege genutzt.

Gut versorgt mit Schutzmitteln

Bereits in der ersten März-Hälfte haben die Korian-Häuser bundesweit, in Vöhrenbach der Luisenhof am 13. März, ihre Einrichtungen weitgehend für Besucher geschlossen, um hier ein Einschleppen des Virus zu verhindern. Nicht zuletzt sei man auch mit Schutzausrüstung und Desinfektionsmitteln gut versorgt, auch hier wurde schon rechtzeitig vor dem Beginn der Pandemie ein entsprechender Vorrat angelegt.

Nachschub läuft reibungslos

Und auch jetzt, so erläutert Bernadette Manka, werde das Haus immer zeitnah mit den entsprechenden Materialien versorgt. Jeden Tag werde der Bestand geprüft und bei Bedarf wieder Nachschub bei Korian Deutschland in München angefordert, was reibungslos funktioniere.

Angehörigen-Besuche derzeit nicht möglich

Vor allem die Angehörigen mussten sich zu Beginn erst daran gewöhnen, dass ein Besuch im Altenheim derzeit nicht mehr möglich ist. Ausnahmen gab es nur in besonderen Notfällen wie beispielsweise bei einer Sterbebegleitung. Aber auch hier hatte man im Luisenhof sehr schnell eine Idee: nur wenige Tage nach der Schließung des Hauses wurde die Möglichkeit geschaffen, über Skype mit den Angehörigen zu Hause zu sprechen. Und das Ganze natürlich auch mit Bildern, insgesamt also eine Art Video-Telefon mit relativ großem Bildschirm.

Tablet-Computer oder Notebooks stehen zur Verfügung

Dafür stehen den Bewohnern Tablet-Computer oder Notebooks zur Verfügung. Und auch die Angehörigen, beispielsweise gerade die Enkel, sind froh, Oma oder Opa im Altenheim direkt zu sehen und zu sprechen.

Diese Möglichkeiten werden aktuell noch weiter ausgebaut durch neue Smartphones, mit denen die Mitarbeiter schnell und kurzfristig über WhatsApp für die Bewohner einen Kontakt mit Video-Telefon zu den Angehörigen herstellen oder ihnen ein Bild senden können.

Furtwangen Gottes Wort kommt auch via YouTube bei den Gläubigen an Das könnte Sie auch interessieren

Video-Gottesdienste mitverfolgen

Nicht zuletzt werden diese Tablets und Computer auch rege genutzt, um die Video-Gottesdienste der Seelsorgeeinheit zu verfolgen. Schon die erste Messfeier über Video am 22. März wurde begeistert aufgenommen. Nicht nur an dem Sonntag, sondern auch an den Tagen danach bekamen immer wieder Bewohner ein solches Gerät, um allein den Gottesdienst zu verfolgen. Oder die Messfeier wurde auf eine Leinwand übertragen und hier von kleinen Gruppen der Bewohner verfolgt.

Bei der Messe live dabei

Auch hier muss natürlich immer auf den entsprechenden Abstand geachtet werden, womit die Zahl der Teilnehmer jeweils stark begrenzt ist. Viele Bewohner sind vor allem auch froh, wenn sie ihren Pfarrer Martin Schäuble sehen und hören.

Begegnungsecke wird geschaffen

Und auch jetzt ist man wieder auf der Suche nach Möglichkeiten, die Kontakte zu verbessern. Denn es soll hier eine neue Begegnungsecke geschaffen werden, wo die Besucher und die Bewohner zwar zu ihrem Schutz durch Glas und Holz getrennt sind, sich aber doch direkt sehen und hören, also noch wesentlich intensiver als ein Kontakt über den Computer.

Strikte Vorsorge

Nicht zuletzt geht es für Bernadette Manka auch darum, auch künftig möglichst eine Infektion im Haus mit Corona zu vermeiden. Wenn Mitarbeiter Erkältungszeichen zeigen, werden sie sofort freigestellt. Hier gab es auch schon Fälle, in denen dann zur Sicherheit ein Corona-Test bei Mitarbeitern durchgeführt wurde, der bisher aber glücklicherweise immer negativ ausfiel. Die anderen Mitarbeiter können wieder zur Arbeit kommen, wenn die Erkältungssymptome abgeklungen sind.

Furtwangen Lions-Club Triberg-Schwarzwald spendet 600 Schutzmasken Das könnte Sie auch interessieren

Dass dies alles so gut funktioniert hänge nicht zuletzt, so Bernadette Manka, am Qualitätsmanagement im Haus und auch in der ganzen Korian-Gruppe zusammen. Und nicht zuletzt lobt sie die Zusammenarbeit mit den örtlichen Ärzten.