von Hartmut Ketterer

Vielleicht ist das nur eine Momentaufnahme, denn sicherlich schauten viele Verkehrsteilnehmer auf die Anzeigetafel an der Straße, und bis 50 Stundenkilometer lächelte ein grüner Smiley. Da geht der eine oder andere automatisch etwas mit dem rechten Fuß zurück. Außerdem sind in diesem Messbereich vermehrt Fußgänger unterwegs, so dass die Aufmerksamkeit der Autofahrer doch größer ist als in anderen Ortsabschnitten. Mit diesem Messergebnis will man sich jedoch nicht zufriedengeben, erklärte Ortsvorsteher Patrick Hellenschmidt in der jüngsten Sitzung. Eine erneute Messung ist deshalb im kommenden Jahr an anderer Stelle geplant. Dann werde sich zeigen, ob doch Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung nötig sind.

Zur Sanierung der Ortsdurchfahrt ergänzte der Ortsvorsteher, dass entweder im nächsten Jahr oder 2022 eine neue Asphaltdecke aufgebracht wird. Diese Arbeit soll in zwei Abschnitten erfolgen. An zwei oder drei Tagen gibt es dabei eine Vollsperrung. Gleichzeitig wird eine Markierung für Radfahrer auf der Straße angebracht. Bei dieser Straßensanierung werden auch Objekte neben der Straße, die der Zuständigkeit des Straßenbauamtes unterliegen, wieder in Ordnung gebracht, unter anderem die Mauer mit Geländer am Kromer-Stich.

Sportplatz-Sanierung wohl in weiter Ferne

Dagegen sieht Hellenschmidt aufgrund der angespannten Finanzlage der Stadt Vöhrenbach keine Aktivitäten in den kommenden zwei Jahren bezüglich einer Sanierung des einheimischen Sportplatzes. Weiter informierte der Ortsvorsteher, dass an den Urnengräbern auf dem Friedhof zusätzliche Steinplatten für Grabschmuck verlegt wurden. Zur Geräuschminderung der Kirchenglocken in der Nacht gibt es nichts Neues, da noch Steuerungsprobleme zu lösen sind.

Grillplatz bleibt ein Problem

Ein anderes nächtliches Lärmproblem durch Warenanlieferungen konnte durch Verwendung von Teppichen vermindert werden. Die entsprechenden Fahrer wurden angehalten, so wenig wie möglich Lärm zu verursachen. Noch nicht gelöst ist die Benutzung des Grillplatzes, da immer wieder Verunreinigungen zurückgelassen wurden, ohne dass die Verursacher dafür gerade stehen. Der Ortschaftsrat sieht nur eine Möglichkeit: Grillplatzbenutzer müssen sich anmelden und eine Kaution zahlen. Über die Abwicklung gibt es allerdings noch Klärungsbedarf.

2021 soll Defibrillator gekauft werden

Zum Ortschaftsratsbudget erfuhr das Gremium, dass noch ein Restbetrag von 750 Euro vorhanden ist. Man einigte sich darauf, eine Box für eine Außenanbringung eines Defibrillators anzuschaffen. Vom Budget im nächsten Jahr soll dann der Defibrillator finanziert werden. Abschließend stimmte der Ortschaftsrat dafür, dass Gewerberäume in der Bahnhofstraße in Wohnräume umgewandelt werden können. Ebenfalls grünes Licht gab es zur aktualisierten Hauptsatzung der Stadt.