von Stefan Heimpel

Der Wohnmobilstellplatz beim Vöhrenbacher Stadtpark wurde von der Leiterin des Hauptamtes Angela Klein in der jüngsten Gemeinderatssitzung in den Fokus gerückt. Hier ist unter anderem künftig an die Erhebung einer Übernachtungsgebühr gedacht.

Um Wohnmobilurlaubern einen schnellen Überblick und gute Orientierungsmöglichkeiten bieten zu können, hat die Verwaltung nach Aussage von Angela Klein einen Stadtplan um alle in Vöhrenbach vorhandene Angebote ergänzt.

Stadtplan mit Geschäften

Darin enthalten sind die Standorte von Ladengeschäften, Bäckereien, Metzgereien, Tankstellen, Gaststätten Arztpraxen, und der Apotheke. Die Unternehmen wurden im Vorfeld angefragt und mit deren Einverständnis in die Übersicht mit aufgenommen. Dieser Plan soll an einer bereits vorhandenen Tafel am Stellplatz aufgehängt werden und den Besuchern wichtige Informationen liefern. Ebenso soll eine Stellplatzordnung erstellt und an dieser Tafel aufgehängt werden. Für eine Übernachtung sollen künftig 5 Euro anfallen, die in der Tourist-Info oder im Schwimmbad bezahlt werden können.

Marion Ketterer (CDU) merkte an, dass ein solcher Stadtplan mit entsprechenden Hinweisen auf die Angebote in Vöhrenbach auch für andere Feriengäste und damit beispielsweise zum Aufhängen für die Gastgeber sinnvoll wäre.

Derzeit ohne Strom und Wasser

Zuvor war der Stellplatz bereits Thema bei den Haushaltsberatungen. Im Moment gibt es am Wohnmobilstellplatz keine direkte Infrastruktur, also weder Strom noch Wasser oder eine Möglichkeit zur Entsorgung der Abwässer, wie bereits mehrfach bei früheren Diskussionen im Gemeinderat angemerkt wurde. Dennoch wird der Vöhrenbacher Platz in den entsprechenden Foren gut bewertet wird, wie gesagt wurde.

Insgesamt 20.000 Euro im Etat

Im Haushaltsplan sind nun im kommenden Jahr 5000 Euro sowie in den Folgejahren weitere 15. 000 Euro aufgeführt. Damit könnte die Infrastruktur verbessert werden durch eine Stromsäule sowie eine Erweiterung für Wasser und Entsorgung. Allerdings sei dies eine weitere freiwillige Leistung, die nur bei Erhebung von entsprechenden Gebühren finanzierbar wäre, machten die Gemeinderäte deutlich. Außerdem seien die Wohnmobile heute so weit autonom, dass sie keine weitere Infrastruktur benötigten.