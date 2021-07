Der Leserbrief im Wortlaut:

Die Landesregierung hält Fördermittel bereit, um angeblich die Landschaft zu erhalten. Die Mittel sollen zügig abgerufen werden. Um den Gemeinden den richtigen Weg zu weisen, wurde dafür eigens der Landschaftserhaltungsverband Schwarzwald-Baar gegründet, vom Land finanziert und personell üppig ausgestattet. Der Verband versteht sich als Brückenbauer zwischen Mensch und Natur, der uns bei großen Herausforderungen im Bereich des Naturschutzes begleiten soll.

Die Powerpoint-Präsentation beginnt mit grünen Hügeln, die aus einem Nebelmeer ragen. Logisch, dass viele Tier- und Pflanzenarten den Wunsch haben, von einer Insel auf die andere zu kommen, um neuen Lebensraum zu gewinnen.

Jagd auf Ökopunkte

Genau für diesen Zweck sollen die Gemeinden für ihr Gebiet eine Biotopverbundplanung starten. Grundlage seien der Fachplan Biotopverbund und der Generalwildwegeplan. Wer da nicht mitmacht, bekommt keine Ökopunkte und damit Probleme bei der Genehmigung von Neubau- und Gewerbegebieten. Das Ganze kostet im ersten Schritt 45.000 Euro. Die zertifizierten Fachbüros stehen schon bereit. Die Kostensätze sind geregelt. Zehn Prozent zahlt die Stadt und 90 Prozent das Land. Wir erhalten dann Fachgutachten mit einem Maßnahmenkatalog. Für deren Umsetzung zahlen wir dann 30 Prozent aus eigener Tasche, heißt per Kreditaufnahme. Die Summe, bei der wir dann irgendwann landen werden, wissen wir an diesem Abend noch nicht. Wir wissen nur, dass uns wieder jemand in die Kasse greift und für unsere eigentlichen kommunalen Aufgaben noch weniger Geld vorhanden sein wird.

Die Präsentation endet schließlich mit dem Foto von einem künstlich angelegten Teich, schönen Mohnblumen und glücklichem Weidevieh. Die Referentin hat bis auf vier Gegenstimmen alle im Gemeinderat überzeugt und geht. Sie bekommt ihr Gehalt, das Planungsbüro seinen Auftrag, der Bürgermeister und Gemeinderat die Hoffnung auf Ökopunkte, und alle scheinen zufrieden und glücklich.

Mit Landschaftserhaltung hat das nichts zu tun, eher mit Geldverschwendung.