von Stefan Heimpel

Endgültig abgeschlossen hat der Gemeinderat Vöhrenbach das Thema der Sonderrücklage des Fördervereins Vöhrenbacher Alten- und Altenpflegeheim aus dem Jahr 2003. Damit versiegt eine zusätzliche Geldquelle, aus der bislang gemeinnützige Zwecke gefördert wurden.

Restliches Geld dient Sanierungsarbeiten

Über viele Jahre hinweg konnten mit diesen Mitteln etliche Projekte in Vöhrenbach unterstützt werden. Die nun noch verbliebenen 15 798 Euro werden auf Vorschlag des Ausschusses und Beschluss des Gemeinderates an die Heimatgilde ausbezahlt, welche das Geld für die Erneuerung der Heizung und die Dachsanierung im Haus der Heimatgilde verwenden wird.

Ursprüngliche Pläne für das frühere Vöhrenbacher Krankenhaus

Lange hatte man in den 1990er-Jahren nach Möglichkeiten gesucht, das Pflegeheim im ehemaligen Vöhrenbacher Krankenhaus so umzugestalten, dass es auch künftig seinen Aufgaben gerecht wird. Dafür wurde der Förderverein gegründet, um die Pläne der Stadt zu unterstützen.

Luisenhof-Projekt macht Förderverein überflüssig

Doch dann ergab sich eine neue Möglichkeit mit dem Investor Sozialkonzept, der am Stadtpark ein Alten- und Pflegeheim errichtete, das dann in Erinnerung an das alte Luisenkrankenhaus beziehungsweise Luisenhaus den Namen Luisenhof erhielt. 2001 wurde das neue Haus bezogen. Damit erlosch der Zweck des Fördervereins. Im Jahr 2003 wurde der Förderverein aufgelöst und das Vereinsvermögen auf die Stadt übertragen.

Geld wurde für gemeinnützige Zwecke reserviert

Festgelegt wurde, dass diese Mittel für gemeinnützige Zwecke zu verwenden sind. Aus dieser Sonderrücklage wurden regelmäßig Vereine auf Antrag bei ihrer Arbeit unterstützt. Über die Anträge beriet ein Ausschuss, der aus Mitgliedern des ehemaligen Fördervereins und des Gemeinderates bestand. Die Entscheidung über die Vergabe traf dann nach den Vorschlägen aus diesem Ausschuss der Gemeinderat.

Ganz unterschiedliche Projekte durften profitieren

Allein im Jahr 2019 erhielten Organisationen und Projekte Zuschüsse in Höhe von 11 500 Euro, die dann auch im Jahr 2019 umgesetzt und abgerechnet wurden. Von den ursprünglich rund 175 000 Euro waren nach der Förderung zahlreicher Projekte in diesen 16 Jahren zum 31. Dezember 2019 noch 24 100 Euro übrig. Der TTC hatte für 2020 einen Zuschuss für die Anschaffung eines Defibrillators für die Sporthalle beantragt, was umgesetzt worden ist. Der neue Defibrillator kommt im Notfall allen Vereinen in der Sporthalle zugute. Ein Antrag des Musikvereins Urach für einen Zuschuss von 7500 Euro zur Anschaffung neuer Uniformen wurde ebenfalls positiv beschieden. Hier steht die Realisierung aber wegen Corona noch aus.

Heimatgilde ist letzte Empfängerin

Schließlich hatte die Heimatgilde einen Zuschuss zur Erneuerung der Heizung und Sanierung des Daches im Haus der Heimatgilde gestellt. Der Luisenhaus-Ausschuss entschied im November, die restliche Sonderrücklage an die Heimatgilde auszuzahlen: rund 15 798 Euro für diese Sanierungsarbeiten im Haus der Heimatgilde in der Johann-Peter-Hebelstraße. Der Vöhrenbacher Gemeinderat folgte diesem Vorschlag des Ausschusses. Damit sind die Gelder aus dieser Sonderrücklage vollständig verbraucht, weitere Förderungen sind nun nicht mehr möglich.