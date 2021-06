von Hartmut Ketterer

Nicht zufrieden war der Ortschaftsrat Urach mit den aufgestellten Hinweisschildern bezüglich des Verkehrslärms. Die Plätze dieser Schilder sind wenig auffällig, und sie können nicht gelesen werden, da Geschwindigkeiten von 70, beziehungsweise 100 Stundenkilometern bei diesen Schildern erlaubt sind. Ortsvorsteher Martin Schneider wird die Fehlplatzierungen weitergeben.

Schäden durch starken Regen

Das Wetter wurde auch zum Thema im Ortschaftsrat. An etlichen Stellen der Gemeindeverbindungswege gab es starke Ausspülungen, teilweise verursacht, weil Regenrinnen und Dohlen nicht regelmäßig gereinigt wurden. Der Ortschaftsrat appellierte an die privaten Anlieger, da auch von ihnen zu viel Regenwasser in die Wege durch nicht ordnungsgemäße Ableitungen fließe.

Spielplatz wieder geöffnet

Erfreut berichtete Ortsvorsteher Martin Schneider vom Besuch eines Tüv-Mitarbeiters, der die Geräte des Spielplatzes erneut unter die Lupe nahm. Der wegen Mängel gesperrte Kletterturm sei wieder freigegeben. Schneider dankte den Ortschaftsräten Andreas Weißer und Markus Dannecker, die in rund 20 Arbeitsstunden den Kletterturm repariert hatten. Materialunterstützung dazu gaben Zimmermann Roland Kienzler und Dachdecker Karl Maier.

Wann kommt der Radweg?

Baumfällungen entlang der Uracher Wanderwege regte Andreas Weißer an. Schneider wusste, dass Förster Alfred Heinzelmann diese Arbeiten für den Herbst eingeplant habe. Keine Sitzung ohne Radwegnachfrage: Schneider sagte, dass die Planung in Auftrag gegeben sei. Die Ortschaftsräte bemängelten, dass sie nicht wüssten, ob die Stadt den Radweg beim Regierungspräsidium überhaupt beantragt habe.