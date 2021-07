von Stefan Heimpel

Beim Besuch des Bundestagsabgeordneten der CDU, Thorsten Frei, in Vöhrenbach (wir berichteten) sprach eine ganze Reihe von Gemeinderäten verschiedene Themen an.

„Ökologischer Wahnsinn“ in der Bürokratie

Rüdiger Hirt (CDU) ging es um die angespannte städtische Finanzlage, wo nicht zuletzt durch Corona wichtige Einnahmen wegfallen, auch wenn bei der Gewerbesteuer ein gewisser Ersatz erfolgen soll. Es werde immer schwieriger, die dringend notwendigen Gewerbeflächen zu erschließen. Das sei keine Bürokratie mehr, sondern häufig schon „ökologischer Wahnsinn“. Diese stetig steigenden Anforderungen müssten überprüft werden. Nicht zuletzt müsse man bedenken, dass die von Bund und Land gewährten Zuschüsse auch wieder eigenes Geld der Bürger sind. Ein ähnlich unnötiger bürokratischer Aufwand entsteht bei größeren Projekten in der Gemeinde, die nun grundsätzlich europaweit ausgeschrieben werden müssen.

Bund meist nicht zuständig

Bei vielen der genannten Kritikpunkte, so Thorsten Frei, sei allerdings das Land und nicht der Bund zuständig. Den Kommunen werde ein Großteil der Gewerbesteuer-Ausfälle erstattet, obwohl Bund und Land hier noch wesentlich größere Ausfälle zu verzeichnen hätten. Aber diese Hilfe für Kommunen sei volkswirtschaftlich sinnvoll, denn zwei Drittel der Investitionen werden von den Kommunen veranlasst.

Pflege zu Hause braucht neuen Lösungsansatz

Marion Ketterer (CDU) forderte für die Pflege zu Hause eine neue politische Lösung, nachdem durch ein Urteil die bisher übliche Pflege durch Kräfte aus Osteuropa nicht mehr möglich sei. Ebenso forderte sie, die Betreuung von Kindern zu Hause mehr zu fördern und schließlich beklagte sie den öffentlichen Nahverkehr im ländlichen Raum, der niemals den Bedarf an Mobilität decken könne.

Anforderungen stark gestiegen

Zur Kinderbetreuung machte Frei deutlich, dass auch die Anforderungen an Bund und Land massiv gestiegen seien, nachdem die Nachfrage stark zugenommen habe und die Kinder auch im wesentlich früheren Alter schon betreut würden. Die Pflege zu Hause, da stimmte er zu, sei eine große Herausforderung an die Politik. Die Pflegeversicherung gebe hier eine gewisse Hilfe, aber das sei keine Lösung. Die Betreuung zu Hause müsse wesentlich günstiger werden.

Bundestag immer mehr aufgebläht

Albert Schwörer (BWV) kritisierte, dass der Bundestag sich immer mehr aufblähe, man spreche von rund 900 Abgeordneten nach der Wahl im Herbst. Auch hier habe man keinen direkten Einfluss, so Thorsten Frei, denn dies sei eine Folge der Ausgleichsmandate. So habe die CDU bei der letzten Bundestagswahl fast alle Direktmandate in Baden-Württemberg gewonnen, die anderen Parteien mussten dann durch Ausgleichsmandate entsprechend ebenfalls Sitze im Parlament bekommen.

Wo soll man Asylbewerber unterbringen?

Wie Rüdiger Hirt griff auch Albert Schwörer das Thema Asyl auf. Zum einen sei es nicht verständlich, dass Asylbewerber, die nach Flucht oder Vertreibung und persönlicher Gefahr nun endlich in Sicherheit seien, sich dann über eine Unterkunft wie in Urach beschwerten. Allerdings sei es die Frage, ob es tatsächlich die Asylbewerber selbst oder eher die hiesigen Betreuungsgruppen seien, die hier Forderungen stellten. Zum anderen stelle sich die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, die Asylbewerber nicht so breit zu verteilen, sondern eher in größeren Einrichtungen in den Städten unterzubringen.

Warnung vor Parallelgesellschaften

Dies sei aber problematisch, so Thorsten Frei, hier entstünden Parallelgesellschaften, die nicht gewollt seien. Hier seien gerade jüngere Männer ein Problem, deshalb müsse eine Steuerung erfolgen. Außerdem müsse man bedenken, dass viele eigentlich angeordnete Abschiebungen nicht vollzogen werden könnten.

Straflose Schwarzbauten

Es gab noch eine ganze Reihe weiterer Themen, so kritisierte Susanne Dorer (CDU) die zunehmende Zahl an Schwarzbauten. Da diese aber meist grundsätzlich zulässig seien, so Kämmerer Armin Pfriender, könne hier eine echte Bestrafung nicht stattfinden. Man könne aber hier mit entsprechenden Gebühren deutliche Signale setzen.

Ebenso diskutiert wurde in der Runde das Thema Radwegebau, gerade auch im Blick auf Urach, oder die Zukunft der Renten im Blick auf die demografische Entwicklung und die Berücksichtigung der Kindererziehung.