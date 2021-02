von Jürgen Liebau

Seit 100 Jahren wird – mit Unterbrechungen – aus dem Linacher Stausee Strom gewonnen. Damit das Kraftwerk trotz Klimawandel rentabel bleibt, wollen die Betreiber eine Nutzungsänderung durchsetzen. Dazu werden jetzt die Landtagskandidaten um Hilfe gebeten.

Ein Wasserkraftwerk wie das in Linach kann nur soviel Strom produzieren, wie es Wasser geliefert bekommt. Fehlen die Niederschläge, sinkt auch die Produktion und damit die Rentabilität. Diesem Problem sieht sich die Gedea Wasserkraftwerk GmbH & Co KG ausgesetzt, an der auch die Stadt Vöhrenbach Anteile hat. Um die Verluste im Sommer auszugleichen, beabsichtigen die Betreiber, den Wasserspiegel im Winter deutlich abzusenken. Damit könne in Spitzenlastzeiten zusätzlicher Öko-Strom ins Netz eingespeist und besser vergütet werden. 80 Prozent des Stroms werden im Linachkraftwerk bereits von November bis März/April erzeugt.

Einer Absenkung sind Grenzen gesetzt

Allerdings sind einer Absenkung Grenzen gesetzt. Denn der Linachsee hat auch eine ökologische Funktion und ein Absenken des Wasserspiegels hat Einfluss auf die Tier- und Pflanzenwelt. Deshalb brauchen die Betreiber entsprechende behördliche Genehmigungen.

Gedea-Geschäftsführer Dieter Schäfer hat bereits beim Regierungspräsidium Anträge gestellt. Schäfer argumentiert zudem mit Sicherheitsaspekten. Denn der Winter bringe auch Stürme und Hochwasser mit sich, wie die vergangenen Wochen zeigten. Ein übervoller Stausee mit Treibgut, dass die Abflüsse verstopft, berge Gefahren, so Schäfer.

Neue EU-Richtlinien vergrößern Handlungsspielraum

Schäfer will den laufenden Wahlkampf um die Landtagsmandate nutzen, um für seine Sache zu werben. In einem offenen Brief an sämtliche Kandidaten des Wahlkreises Villingen-Schwenningen wirbt er für sein Anliegen. Der Geschäftsführer argumentiert in seinem Brief unter anderem, dass sich durch die beiden EU-Richtlinien zur erneuerbaren Energie und zum Strommarkt der Handlungsspielraum für sogenannte Bürgerenergieanlagen gewaltig vergrößern kann, was einer Trendwende gleich komme. „Wir wollen erreichen, dass die Umsetzung der EU-Richtlinien sowohl im Bundestags-Wahlkampf als auch bei der Koalitionsbildung eine große Rolle spielt, so Schäfer in seinem Brief an die Kandidaten.

Solar-Anlagen als zweites Standbein geplant

Neben dem Linachkraftwerk als „Winterkraftwerk“. soll ein zweites Standbein der Aufbau eines Sommerkraftwerkes mit Dach- und Freiflächen- Solar-Anlagen sein. Dazu kommt der Ausbau der Batterie-Speichertechnik und der Kraft-Wärme-Kopplung. „Mit einem geneigten Partner wird in die gemeinsame Nutzung des gemeinschaftlich erzeugten Stroms eingestiegen. Ein solches Modellvorhaben braucht die Unterstützung aus der Politik auf allen Ebenen“, so Schäfer. Schäfer ist nun gespannt auf die Rückmeldungen der Kandidaten.

Die Gesellschaft für dezentrale Energieanlagen (Gedea) setzt sich seit 1990 für eine umweltfreundliche Energieerzeugung ein. Die Idee: Über eine direkte oder indirekte Beteiligung an lokalen Betreibergesellschaften können möglichst viele Menschen selbst so viel Strom erzeugen, wie sie zu Hause brauchen. Die Gedea hat zusammen mit der Stadt Vöhrenbach das Wasserkraftwerk Linach KG für die Stromerzeugung reaktiviert.

Reaktivierung der Staumauer

Die Stadt Vöhrenbach hat im Jahr 1996 der Gedea die Anlage verpachtet. Am 16. Dezember 1998, auf den Tag genau 75 Jahre nach der ersten Inbetriebnahme, erfolgte die Reaktivierung der Anlage als Ausleitungskraftwerk ohne Nutzung der Staumauer. Nach der Sanierung der Staumauer konnte der Stausee wieder aufgestaut und jetzt wieder für die Stromerzeugung genutzt werden. Über eine Leitung fließt das Wasser mit hohem Druck zu den drei Turbinen im Krafthaus.

Mit einem Lichtfest im Dezember 2007 wurde die offizielle Wiederinbetriebnahme des Linachkraftwerks nach der Sanierung gefeiert.